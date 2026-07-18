El pago del aguinaldo por Fiestas Patrias ya comenzó para miles de trabajadores del sector público en el Perú y se realiza junto con el depósito de sus remuneraciones, siguiendo un cronograma establecido por el Banco de la Nación. Este beneficio económico de S/300 alcanza a distintos grupos de servidores del Estado que cumplen con los requisitos fijados por la normativa vigente, aunque este año también presenta una modificación importante para un sector específico de empleados. Si todavía no sabes cuándo corresponde el depósito de tu entidad o quiénes accederán al beneficio, conoce a continuación las fechas oficiales, los requisitos, las entidades incluidas en el cronograma oficial y los cambios aplicados este año, para saber cuándo recibirás este importante pago.

¿HASTA CUÁNDO SE PAGARÁ EL AGUINALDO DE JULIO DE 2026 A LOS TRABAJADORES DEL SECTOR PÚBLICO?

El cronograma de pagos del Banco de la Nación establece que el depósito de los sueldos junto con el aguinaldo por Fiestas Patrias inició el viernes 17 de julio y culminará el miércoles 22 de julio de 2026. Cada fecha corresponde a un grupo de ministerios, organismos públicos y otras instituciones estatales, por lo que los trabajadores deberán revisar el día asignado a la entidad donde laboran para conocer cuándo recibirán el beneficio.

Foto: Andina

¿QUÉ ENTIDADES COBRARÁN EN CADA FECHA DEL CRONOGRAMA?

La distribución de pagos quedó organizada de la siguiente manera:

Viernes 17 de julio: Educación (incluidas las universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales mediante sus unidades ejecutoras, Contraloría General de la República, Congreso de la República, Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, y Energía y Minas.

Educación (incluidas las universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales mediante sus unidades ejecutoras, Contraloría General de la República, Congreso de la República, Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, y Energía y Minas. Lunes 20 de julio: Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo y Relaciones Exteriores.

Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo y Relaciones Exteriores. Martes 21 de julio: Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiente, Trabajo y Promoción del Empleo, además del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiente, Trabajo y Promoción del Empleo, además del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). Miércoles 22 de julio: Producción, Comercio Exterior y Turismo, Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Fuero Militar Policial, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones y Tribunal Constitucional.

¿QUIÉNES RECIBIRÁN EL AGUINALDO DE S/300 ESTE AÑO?

El monto extraordinario de S/300 será entregado a los trabajadores comprendidos en los siguientes regímenes y grupos del Estado:

Personal del Decreto Legislativo N.º 276.

Docentes de la Ley N.º 29944.

Trabajadores de la Ley N.º 30512.

Docentes universitarios regulados por la Ley N.º 30220.

Personal de salud contemplado en el Decreto Legislativo N.º 1153.

Obreros permanentes y eventuales del sector público.

Integrantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú.

Pensionistas de derecho propio incluidos en los regímenes establecidos por las normas señaladas en el decreto correspondiente.

Foto: Andina

¿QUÉ REQUISITOS DEBEN CUMPLIR LOS BENEFICIARIOS Y QUÉ CAMBIÓ PARA LOS TRABAJADORES CAS?

Para acceder al aguinaldo, los beneficiarios debieron encontrarse laborando al 30 de junio de 2026, estar de vacaciones, con licencia con goce de haber o percibiendo los subsidios previstos por la Ley N.º 26790. Asimismo, deben acreditar una antigüedad mínima de tres meses en la entidad pública al 30 de junio; quienes no alcancen ese tiempo recibirán un pago proporcional al período trabajado.

Un cambio importante para este año es que los trabajadores sujetos al Decreto Legislativo N.º 1057 (CAS) ya no recibirán el aguinaldo de S/300. La razón es que desde marzo de 2026 está vigente la Ley N.º 32563, que les reconoce por primera vez el derecho a percibir gratificaciones y Compensación por Tiempo de Servicios (CTS). Además, los trabajadores del régimen privado regulado por el Decreto Legislativo N.º 728 tampoco forman parte de este beneficio, ya que cuentan con un sistema distinto para el pago de sus gratificaciones, según informa Infobae.