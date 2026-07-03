Por Redacción EC

En Perú, son alrededor de 15 millones de personas que utilizan Yape todos los días en la actualidad, lo cual implementan en sus negocios o simplemente para realizar alguna transacción. Entre las ventajas que ofrece esta popular billetera digital son transferencias de dinero, recarga de móviles, cambio de dólares, pago de servicios, compras en Yape Tienda, compra de entradas y pasajes, entre otros. Sin embargo, situaciones imprevistas, como la pérdida o el robo del celular, pueden afectar a los usuarios de este aplicativo del Banco de Crédito del Perú (BCP), convirtiéndose en un verdadero dolor de cabeza, no solo por la información personal almacenada en el dispositivo, sino también por el dinero vinculado a la cuenta. Frente a esta preocupante situación, la aplicación móvil dio a conocer el paso a paso para eliminar o bloquear el app y garantizar así la seguridad del usuario. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.