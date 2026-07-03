En Perú, son alrededor de 15 millones de personas que utilizan Yape todos los días en la actualidad, lo cual implementan en sus negocios o simplemente para realizar alguna transacción. Entre las ventajas que ofrece esta popular billetera digital son transferencias de dinero, recarga de móviles, cambio de dólares, pago de servicios, compras en Yape Tienda, compra de entradas y pasajes, entre otros. Sin embargo, situaciones imprevistas, como la pérdida o el robo del celular, pueden afectar a los usuarios de este aplicativo del Banco de Crédito del Perú (BCP), convirtiéndose en un verdadero dolor de cabeza, no solo por la información personal almacenada en el dispositivo, sino también por el dinero vinculado a la cuenta. Frente a esta preocupante situación, la aplicación móvil dio a conocer el paso a paso para eliminar o bloquear el app y garantizar así la seguridad del usuario. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CÓMO ELIMINAR O BLOQUEAR LA CUENTA YAPE?

Entre los miles de usuarios de Yape existe una preocupación frecuente sobre la seguridad de sus cuentas en caso de pérdida o robo del celular, ya que esta situación puede poner en riesgo tanto su información personal como el dinero disponible en la aplicación. Por ello, a través de su plataforma oficial, la popular billetera digital compartió con sus clientes la manera rápida y sencilla para bloquear o eliminar la cuenta:

Para usuarios que no pueden ingresar al app: Si no se puede acceder a Yape, se tiene la opción de eliminar la cuenta desde la web (LINK). Si la cuenta estaba vinculada a una tarjeta, el saldo permanecerá en la cuenta de ahorros. En el caso de Yape con DNI, se podrá elegir qué hacer con el dinero disponible al momento de eliminar la cuenta:

Selecciona la opción “Voy a regresar” si luego se volverá a crear un Yape con DNI. Se guardará el dinero y se cargará a una nueva cuenta, la cual se podrá registar con el mismo documento de identidad.

Selecciona la opción “No volveré” si ya no se va a regresar a Yape o si se va a crear una cuenta distinta a Yape con DNI. Se emitirá un giro de todo el saldo pendiente y se podrá cobrar en cualquier sede del BCP con solo DNI en 3 días hábiles.

Para usuarios que pueden ingresar a la app: Para eliminar la cuenta de Yape, se debe abrir la aplicación e ingresar a “Mi perfil”, ubicado en la parte superior izquierda. Luego, se selecciona la opción “Eliminar mi cuenta”, confirmar la solicitud e introducir la clave de seis dígitos. Tras completar estos pasos, la cuenta quedará eliminada. No obstante, si se utiliza Yape con DNI, se deberá retirar el saldo disponible antes de eliminar la cuenta. Para ello, se puede elegir una de las siguientes opciones:

Se podrá yapear el saldo disponible a una persona de confianza o familiar y solicitar que lo devuelva cuando se tenga una nueva cuenta Yape de inmediato.

Otra opción es solicitar un retiro de efectivo, sin comisiones, desde la app y recogerlo/cobrarlo luego de 3 días hábiles en cualquier sede del BCP a nivel nacional.

¿CUÁNTOS AÑOS DE CÁRCEL RECIBIRÍA UNA PERSONA POR NO DEVOLVER UN YAPE POR ERROR?

En una entrevista para el medio LP, diversos especialistas indicaron que no devolver el dinero producto de un error es considerado como delito de apropiación irregular, según el artículo 192, inciso 2 del Código Penal. Esto llevaría a que la persona afronte una condena de hasta dos años de prisión, o en su defecto, la imposición de servicios comunitarios o días-multa. No obstante, en caso se determine que el delito está bajo apropiación ilícita, conforme señala el artículo 190, contempla que la pena será de uno a cuatro años.

De esta manera, los expertos en derecho señalan que negarse a devolver el dinero no debe asumirse como un hecho consumado, ya que dicha conducta podría generar graves responsabilidades penales para quien lo recibe. Por su parte, la víctima debe formalizar la denuncia con suficientes pruebas que evidencien que la transferencia que se realizó a través de Yape fue un error, así como la clara demostración de que el receptor se niega a devolver el dinero. Por último, la abogada Silvana Arias sugirió analizar la proporcionalidad de iniciar un proceso legal, pues en casos de montos mínimos una denuncia penal podría resultar sin efecto.