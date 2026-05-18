Petro-Perú aseguró este lunes que el proceso para contratar el servicio de análisis forense interno de la Nueva Refinería Talara continúa vigente y no ha sido cancelado ni suspendido.

A través de un comunicado, la empresa indicó que el concurso internacional para adjudicar el servicio especializado sigue desarrollándose dentro del marco legal y administrativo establecido por la compañía.

La petrolera estatal señaló además que la contratación fue dispuesta por el Directorio como parte de las medidas vinculadas al fortalecimiento de la gestión y la transparencia institucional, en línea con el plan de reestructuración financiera establecido mediante el Decreto de Urgencia N.° 004-2024.

En ese contexto, Petro-Perú precisó que el Proceso por Competencia Internacional N.° PCI-001-2025-OFP-PETROPERÚ-2 no ha sido cancelado, suspendido ni paralizado. Añadió que en los próximos días el Directorio comunicará las siguientes acciones relacionadas con el procedimiento.

(Foto: Difusión)

La empresa también rechazó versiones periodísticas atribuidas al presidente del Directorio, Edmundo Lizarzaburu, sobre una supuesta decisión de no continuar con el análisis forense. Según indicó, el funcionario no realizó dichas declaraciones.

Sobre la nulidad de la buena pro declarada en abril del 2026, Petro-Perú sostuvo que la decisión se tomó como parte regular del proceso de contratación y tras revisar la documentación vinculada a la experiencia técnica presentada por la empresa adjudicada.

Asimismo, la compañía negó que recientes cambios gerenciales tengan como finalidad obstaculizar el análisis forense interno de la Nueva Refinería Talara o modificar el alcance del Decreto de Urgencia N.° 010-2025.