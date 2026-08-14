Intercorp Financial Services (IFS), holding financiero integrado por Interbank, Inteligo, Interseguro e Izipay, cerró el segundo trimestre de 2026 con una utilidad neta de S/ 585 millones. Con ello, la utilidad del primer semestre alcanzó los S/ 1,187 millones, 16% más que el mismo periodo del año anterior.

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“Los resultados de este semestre reflejan la solidez de nuestros negocios y nuestra capacidad de crecer de manera rentable. Nuestra estrategia sigue enfocada en el cliente y en invertir de forma sostenida en canales digitales, analítica de datos, ciberseguridad e inteligencia artificial”, señaló Luis Felipe Castellanos, CEO de IFS.

“Seguimos viendo fundamentos sólidos para el crecimiento del país: la inversión privada sigue creciendo a un ritmo sólido. Esto nos permite mantener una visión positiva sobre el Perú y esperamos que la economía crezca por encima de 3% en los próximos dos años, manteniendo el liderazgo en la región, aun considerando retos como el posible impacto del Fenómeno El Niño (FEN). Vemos un entorno más constructivo para el crecimiento del crédito”, agregó Castellanos.

En cuanto a Interbank, registró un trimestre favorable, fortalecido por una mayor demanda de financiamiento. Los créditos de consumo y de pequeñas empresas aumentaron 9% y 31% interanual, respectivamente, producto de una mayor actividad de familias y negocios. Asimismo, su base de clientes principales de banca minorista creció 16% interanual, mientras que Plin consolidó registró un crecimiento de 45% más que un año atrás en transacciones mensuales.

Por su parte, Interseguro mantuvo un fuerte dinamismo en seguros de largo plazo, con primas 9% superiores de forma interanual, impulsadas principalmente por rentas vitalicias y vida individual. Inteligo, a su vez, alcanzó un récord cercano a los US$10 mil millones en activos bajo administración, 14% más interanual.

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“Continuamos entregando una rentabilidad sólida, impulsada por el crecimiento de segmentos estratégicos, una adecuada gestión del riesgo y el fortalecimiento de nuestras relaciones con clientes”, aseguró Michela Casassa, CFO de IFS.

Preparación ante el fenómeno de El Niño

En cuanto a un posible impacto del fenómeno de El Niño en la economía peruana y los negocios de IFS, Casassa explicó que se viene monitoreando la cartera por segmento, sector y zona geográfica, y se mantienen cerca de los clientes más expuestos, sobre todo en agricultura y pesca.

“El enfoque es preventivo: anticipar riesgos, estar cerca de los clientes y actuar a tiempo. Ya hemos pasado por otros episodios de El Niño y tenemos un plan que nos permite responder rápido y acompañarlos con los instrumentos que se ajusten a sus necesidades como capital de trabajo, períodos de gracia o reprogramaciones de deuda”, señaló Casassa.