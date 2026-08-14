El desempeño del holding integrado por Interbank, Inteligo, Interseguro e Izipay refleja una adecuada gestión de rentabilidad, crecimiento y del riesgo. Foto: GEC.
El desempeño del holding integrado por Interbank, Inteligo, Interseguro e Izipay refleja una adecuada gestión de rentabilidad, crecimiento y del riesgo. Foto: GEC.
Por Redacción EC

Intercorp Financial Services (IFS), holding financiero integrado por Interbank, Inteligo, Interseguro e Izipay, cerró el segundo trimestre de 2026 con una utilidad neta de S/ 585 millones. Con ello, la utilidad del primer semestre alcanzó los S/ 1,187 millones, 16% más que el mismo periodo del año anterior.

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