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Resumen

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La Asociación de Consumidores del Gas (ACG) manifiesta que el Gobierno debe priorizar la seguridad en el ducto de TGP como parte de su agenda energética.
La Asociación de Consumidores del Gas (ACG) manifiesta que el Gobierno debe priorizar la seguridad en el ducto de TGP como parte de su agenda energética.
Por Juan Saldarriaga

La Asociación de Consumidores del Gas (ACG) advierte que el Perú no se puede volver a paralizar debido a un nuevo incidente en el gasoducto de Transportadora de Gas del Perú (TGP).

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Entrevista