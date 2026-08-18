La Asociación de Consumidores del Gas (ACG) advierte que el Perú no se puede volver a paralizar debido a un nuevo incidente en el gasoducto de Transportadora de Gas del Perú (TGP).

Por ello, solicita al Ministerio de Energía y Minas (Minem) que cumpla con su obligación de intimar a la empresa para que diga “qué va a hacer para no incumplir nuevamente su contrato”, apunta Roberto Santiváñez, presidente de la asociación.

- ¿En qué estado se encuentra la investigación por el incidente ocurrido en el ducto de TGP?

Osinergmin ha venido haciendo su labor de fiscalización y emitió un informe que no es reciente, pero que acabamos de conseguir. Es un informe que no ha sido hecho público pero que ha sido remitido al Ministerio de Energía y Minas (Minem) y también a la Contraloría.

- Recuerdo algo de eso. ¿Pero ese informe no ha sido hecho público?

Son documentos de acceso al público si es que uno lo solicita, pero hay que solicitarlo conociendo el tenor de lo que se está pidiendo. El caso es que ya lo tenemos, y es por eso que publicamos un comunicado para llamar la atención porque han transcurrido más de cinco meses desde la ocurrencia del evento y el Estado no ha dado las medidas que debería como contraparte del contrato de concesión para preservar los derechos de todos los usuarios.

- ¿Qué dice el informe de Osinergmin?, para tenerlo claro.

El Osinergmin ha identificado dos incumplimientos por parte de TGP. Uno tiene que ver con la obligación de dar continuidad al servicio. Y el otro con la disponibilidad, para garantizar que el servicio no esté indisponible por más de 3,65 días en un año. Y ocurre que el ducto de TGP estuvo indisponible por un período de tiempo más largo (14 días).

- ¿Qué dice el contrato de TGP al respecto?

El contrato dice que hay una serie de herramientas, equipamientos y procesos que deben soportar los riesgos de la operación, de tal manera que las paradas no programadas no se prolonguen por más 3,65 días al año.

Osinergmin ha identificado dos incumplimientos de TGP, relativos a su contrato de concesión con el Estado peruano. (Diario Correo).

- ¿Qué debe hacer el Estado peruano para velar que esto se cumpla?

El Estado debe exigir a TGP que actualice su ‘estudio de disponibilidad’ y que proponga las medidas que va a adoptar de inmediato para que un evento semejante no vuelva a ocurrir. Eso es lo que debe hacer el Estado. Las fallas son inevitables, pero el tema de fondo es que los cortes de suministro no pueden ser tan largos porque los daños pueden ser cuantiosos. Entonces, nuestro propósito es que la ciudadanía conozca que este es un tema crítico, que debe ser prioritario en la agenda del nuevo Gobierno.

- ¿A qué entidad le corresponde formalizar esta exigencia?

Lo que hace el Osinergmin es revisar el cumplimiento delcontrato, y es durante esa evaluación que ha encontrado dos incumplimientos. Ese informe está en manos del Minem, que es el representante del Estado, y lo que debe de hacer éste es lo que haría cualquiercontraparte: intimar y requerira la parte que incumple a qué subsane.

- ¿Cómo debe subsanar TGP dichos incumplimientos?

Mi recomendación es que le exijan la actualización del estudio de disponibilidad, que data el año 2004, y que propongan las medidas que debe de adoptar para que esto no vuelva a ocurrir, ya sea mediante inversiones en equipos, un mejor mantenimiento, planes de contingencia o lo que fuera. Evidentemente, tienen que ser propuestas que satisfagan al concedente. Tiene que haber más transparencia sobre esto porque ese ha sido, en buena cuenta, el origen del problema.

- ¿Ha habido falta de transparencia por parte de TGP?

Desde su origen hasta el día de hoy sigue habiendo mucha opacidad respecto a lo que ha ocurrido, pero está claro que ha habido incumplimientos. Entonces, lo que le toca a TGP es que diga qué hacer para no volver a incumplir. Esa es la parte que el Gobierno tiene que exigir de inmediato, pero también debe contratar también a un asesor que le ayude a validar la adecuación de las soluciones que proponga TGP.

- Lo que ha dicho TGP es que Osinergmin no puede adelantar opinión hasta que no se reciba el análisis de las muestras. ¿No es punto de vista válido?

Para TGP puede ser, pero no para el resto de afectados. El análisis metalográfico de las piezas (siniestradas) no va a contar toda la historia. El hecho de que TGP se haya demorado 13 días en restituir el servicio no tiene nada que ver con ese análisis. Hay algunas cosas que tienen que esperar, pero hay otras que no pueden esperar. Por eso es que Osinergmin ha opinado sobre lo que sí puede opinar. Se trata de una opinión objetiva que no tiene que ver con las causas sino con la remediación del evento.

- ¿Entonces, lo que tendría que hacer TGP es actualizar sus estudios y hacer una inversión en infraestructura? ¿Por ejemplo, el tramo de redundancia en la selva?

TGP es responsable por cumplir con el contrato, pero tiene la discrecionalidad para definir las soluciones técnicas y operativas qué le permitirán cumplir con sus obligaciones. Pero no lo va a hacer solo; el Estado tiene que exigirle que proponga un plan y que esté sea funcional. Tiene que ser eficaz.

De acuerdo a Roberto Santiváñez, el Minem debe exigir a TGP un plan con medidas para evitar que el ducto de Camisea vuelva a paralizarse.

- ¿Ese plan debe incorporar inversiones?

Habrá inversiones en equipamiento, en redundancias y en mayor almacenamiento. Y también en mejor capacidad de respuesta ante siniestros. Quizá no hará falta construir un nuevo loop, pero sí será necesario que TGP tenga una mejor capacidad de respuesta para resolver el problema dentro de los 3,65 días que menciona el contrato.

- ¿Y esa exigencia debe hacerla el Minem?

La Dirección General de Hidrocarburos del Minem ha sido muy pasiva. Han encontrado una excusa en la retención de los materiales (piezas del gasoducto) por parte de la Fiscalía. Esa ha sido su disculpa para no hacer nada de nada, y eso está muy mal. Eso es inaceptable.

- ¿El nuevo Gobierno tiene que tomar cartas en el asunto?

Por supuesto. Esto tiene que ser una prioridad en la agenda del nuevo Gobierno porque es crítico para los sectores productivos y de servicios del Perú, y también para el sector transporte.

- ¿Es un evento que podría volver a ocurrir?

Todos los grandes usuarios estamos preocupados porque si esto ocurre en época de estiaje, dónde las hidroeléctricas tendrán menos producción, vamos a tener apagones. Pero también en época de lluvias, como el fenómeno de El Niño, hay riesgo de más sedimentos en el agua, y eso también afecta. No se puede generar electricidad con agua que tiene alta concentración de sedimentos. Eso es difícil de predecir, pero lo que sí hemos tomado conciencia es que el concesionario, ante un evento crítico, está por debajo del estándar de su contrato, y eso es lo que tiene que resolverse de inmediato.

- ¿Las empresas que conforman la asociación están viendo la posibilidad de litigios y arbitrajes?

Lo que puedo decir es que todos han planteado sus reclamos por los daños que han sufrido; y todos, individualmente, están llevando sus tratos con TGP dentro del cauce de la ley. Eso ya está caminando, así que, sí hay actividad por ese lado.