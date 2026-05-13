Resumen

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El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) mantiene abierta la posibilidad de acudir al Tribunal Constitucional (TC) frente a leyes aprobadas por el Congreso que implican mayores compromisos de gasto para el Estado.

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