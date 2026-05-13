El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) mantiene abierta la posibilidad de acudir al Tribunal Constitucional (TC) frente a leyes aprobadas por el Congreso que implican mayores compromisos de gasto para el Estado.

Así lo señaló en RPP el titular del sector, Rodolfo Acuña, quien expresó la preocupación del Ejecutivo por iniciativas legislativas que crean obligaciones presupuestales sin considerar adecuadamente su impacto fiscal ni los mecanismos para su implementación.

Entre las normas observadas por el MEF figura la ley que otorga Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) y gratificaciones a trabajadores bajo el régimen CAS. Según explicó el ministro, el problema no radica en los beneficios laborales, sino en la forma en que se elaboraron las disposiciones.

“Nos preocupa el tema de los CAS, el que le otorga aguinaldos y CTS. No somos contrarios a las leyes que generan beneficios a los trabajadores, pero su implementación, a veces hasta la redacción está mal hecha”, sostuvo.

Acuña añadió que algunas iniciativas requieren gradualidad y una mejor definición técnica para evitar vacíos en su aplicación y efectos sobre el presupuesto público.

No obstante, el ministro precisó que antes de optar por medidas ante el Tribunal Constitucional, el Ejecutivo buscará priorizar el diálogo con el Congreso para corregir o revisar las iniciativas observadas.

Sin más apoyo para Petro-Perú

Durante sus declaraciones, el titular del MEF también descartó que el Gobierno tenga previsto otorgar nuevos recursos a Petro-Perú mediante un crédito suplementario.

“No habrá ningún apoyo adicional”, afirmó al ser consultado sobre la situación financiera de la empresa estatal.

El ministro indicó además que el Ejecutivo trabaja en un crédito suplementario para cubrir distintas necesidades presupuestales del Estado, aunque evitó precisar el monto que tendría la medida.

Las declaraciones se producen en un contexto de presión sobre las cuentas fiscales y de debate respecto a la situación financiera de Petro-Perú, luego de los mecanismos de apoyo aprobados en años anteriores.

Revisión de contratos Gobierno a Gobierno

Acuña también consideró necesario revisar el esquema de ejecución de proyectos bajo la modalidad Gobierno a Gobierno (G2G), al advertir que existe una expansión de compromisos fuera del marco presupuestal previsto.

“Hay una expansión fuera del marco presupuestal. Por eso, ahora tengo una Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) pidiendo S/ 3 mil millones”, comentó.

En esa línea, señaló que el Ejecutivo busca ordenar las prioridades de gasto y evaluar mecanismos que permitan mantener sostenibilidad fiscal en los próximos años.

En esa línea, sostuvo que el MEF busca ordenar las prioridades de gasto y evaluar mecanismos que permitan mantener sostenibilidad fiscal en los próximos años.

El ministro recordó además que anteriormente ya se había planteado revisar algunos contratos Gobierno a Gobierno y volver a impulsar mecanismos como las Asociaciones Público Privadas (APP) para el desarrollo de infraestructura pública.