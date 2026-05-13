Mañana 14 de mayo se realizará una nueva edición del Día1 Summit 2026, el foro empresarial organizado por Día1, el suplemento de economía y negocios de El Comercio, que reunirá a líderes empresariales, ejecutivos, analistas políticos y representantes gremiales para debatir sobre el futuro económico y político del país en medio del nuevo ciclo electoral.

El evento, que se desarrollará en el Hotel Westin, abordará temas como el escenario económico rumbo a la segunda vuelta presidencial, la composición del nuevo Congreso bicameral y los principales desafíos para la inversión y el crecimiento del Perú.

En el primer bloque del encuentro, titulado “¿Qué le quita el sueño a los CEO?”, participarán María Julia Aybar, vicepresidenta senior y Country Manager de Hunt Oil; Raimundo Morales, CEO de Yape; Aldo Ferrini, gerente general de AFP Integra; Fernando Zavala, CEO de Intercorp; y Sebastián Arcuri, CEO de Scotiabank. La conversación será moderada por Maro Villalobos, editora de Economía y Día1.

Durante este espacio se discutirán los principales retos que enfrenta el sector empresarial en un contexto marcado por incertidumbre política, desaceleración económica y cambios regulatorios.

Otro de los momentos centrales del evento será la presentación “La elección peruana y las tendencias del superciclo electoral en América Latina 2025-2027”, a cargo de Daniel Zovatto, reconocido analista político y experto en procesos electorales de la región.

Zovatto sostendrá además una conversación con Juan Aurelio Arévalo Miró Quesada, director periodístico de El Comercio, en la que analizarán el impacto del nuevo escenario político peruano en la gobernabilidad y las tendencias electorales en América Latina.

Agenda económica y nuevo Congreso

El evento también contará con el bloque “El Perú que viene: del proceso electoral a la agenda de crecimiento”, en el que participarán los presidentes de los principales gremios empresariales del país: Felipe James, Jorge Zapata, Jessica Luna y Enrique Gubbins.

La conversación girará en torno a las prioridades económicas del próximo gobierno, el clima de inversión y las reformas necesarias para impulsar el crecimiento.

Asimismo, en el bloque “El tablero económico del ciclo político” participarán Rodrigo Gallegos, director legal y de Asuntos Corporativos de Backus; Mariano Orihuela, director de Mercado Corporativo de Claro; y Christel Achata, CFO de Latam Perú.

Uno de los espacios más esperados será la presentación del nuevo tablero congresal, donde se analizará la composición de la futura Cámara de Senadores y Cámara de Diputados del Congreso bicameral para el periodo 2026-2031.

Posteriormente se desarrollará el panel “La agenda económica del nuevo Congreso bicameral”, que reunirá a los virtuales senadores Martha Chávez, Jaime Delgado y Katherine Ampuero; y a los virtuales diputados Diethell Columbus, Rossana Alayza y Roxana Rocha.

El espacio será moderado por Martin Hidalgo, periodista de El Comercio, y abordará temas como el nuevo balance de las fuerzas políticas, las reglas del sistema bicameral y las prioridades económicas del próximo Parlamento.