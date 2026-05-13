Resumen

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Por Redacción EC

Mañana 14 de mayo se realizará una nueva edición del Día1 Summit 2026, el foro empresarial organizado por Día1, el suplemento de economía y negocios de El Comercio, que reunirá a líderes empresariales, ejecutivos, analistas políticos y representantes gremiales para debatir sobre el futuro económico y político del país en medio del nuevo ciclo electoral.

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