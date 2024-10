Pablo Bossi dejó Los Chankas tras una racha de cinco partidos sin conocer la victoria en el Clausura. (Foto: Agencias).

En este contexto, desde El Comercio pudimos conversar con fuentes de la Liga 1 y la postura que se mantiene es que, si bien consideran la molestia de la delegación de Los Chankas CYC debido al retraso de su vuelo en la ruta Piura - Lima que, a su vez, hizo perder la conexión Lima - Ayacucho - Andahuaylas, esta situación escapa de sus manos y no es un motivo de fuerza mayor para reprogramar el partido. A falta cuatro días de que se juegue esta última fecha especial en simultáneo, en la Liga 1 no consideran que haya causas bien fundamentadas para que se deba alterar la fecha y día del encuentro, alegando, además, que esta situación de retrasos de vuelos se ha podido presentar con otros equipos a lo largo del año.

Chankas FC solicita la reprogramación del partido ante Universitario por problemas de traslado de Piura a Andahuaylas en los últimos días. Alegan que no tienen el tiempo justo de descanso ni planificación. @dt_elcomercio pic.twitter.com/MSyvnAiRqw — Fernanda Huapaya (@FernandaHuapaya) October 30, 2024

Comunicado de Los Chankas:

“Este miércoles 30 de octubre, nuestros 23 integrantes estuvieron despiertos desde las 5:00 a.m. en el aeropuerto de Piura, aterrizando en el Jorge Chávez a las 8:30 a.m. Sin embargo, sufrimos otra reprogramación, debiendo esperar más de 7 horas para abordar el vuelo Lima-Ayacucho quedándonos varados. Solicitamos respetuosamente a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) la reprogramación del partido ante Universitario para una fecha posterior. Esta extraña situación nos perjudica ampliamente, ya que llegaríamos a nuestro destino con dos días de demora y nos afecta en en el entrenamiento y la planificación del plantel. Nuestro equipo está conformado por profesionales de alto rendimiento y no merece este tipo de maltratos físicos y psicológicos, que lo único que hace dañar la imagen del balompié peruano”, se lee en el comunicado.

Según pudimos conocer, en un primer momento, el vuelo del plantel de Los Chankas desde Piura a Lima sufrió un retraso debido a problemas logísticos y operativos de la aerolínea. Esto, a su vez, hizo que aterrizaran en la capital con retraso y perdieran el vuelo de conexión rumbo a Ayacucho. Por tanto, tuvieron que quedarse en el aeropuerto Jorge Chávez durante más de siete de horas antes de tomar el siguiente avión para luego partir a Andahuaylas. Sin embargo, no se trató de dos reprogramaciones, sino de una que, a su vez, causó la pérdida del siguiente vuelo de conexión.

Alex Valera motiva a cremas con 3-0 ante Chankas pese a ‘desventaja’ (Foto: @universitario)

Por su parte, el reglamento de la Liga 1 considera en su reglamento que un partido puede ser suspendido siempre que “ocurra exclusivamente un caso fortuito o de fuerza mayor. En ese caso, el partido se reanudará para jugar dentro de las siguientes 24 horas”. Basándose en este punto, fuentes de la Liga 1 confirmaron a El Comercio que el retraso del vuelo del plantel de Los Chankas no se ajusta a ser una causa de fuerza mayor que amerite reprogramar el partido ante Universitario de Deportes.

Por otro lado, si bien Los Chankas emitió un comunicado a través de sus redes sociales por la mañana de ayer, recién por la tarde hicieron oficial el pedido ante la Liga 1 solicitando la reprogramación de su partido. Por el lado del máximo ente del torneo nacional, consideran que el horario no deberá alterarse, sobre todo considerando que es la última fecha y afectarían a los partidos disputados en simultáneo.

Partidos en simultáneo

Según lo planificado, este domingo 3 de noviembre se jugarán los partidos entre Los Chankas y Universitario de Deportes en Andahuaylas, y entre Alianza Lima y Cusco FC en Matute en simultáneo a partir de las 3:00 p.m. debido a que ambos equipos pugnan por ser los ganadores del Torneo Clausura. Como se recuerda, ambos equipos llegan igualados con 33 puntos, pero los ‘cremas’ cuentan con 6 goles a favor de diferencia.