El bailarín Anthony Aranda reapareció frente a cámaras y contó detalles de sus planes de matrimonio con Melissa Paredes, con quien se comprometió en 2023 en Disneyland. Según dijo, están emocionados por sus próximas nupcias y aseguró que todavía faltan algunos detalles por arreglar, pero están disfrutando el proceso.

“Es un momento súper lindo para nosotros. Melissa y yo siempre lo compartimos con nuestra gente, familia y fans. Viviendo el proceso y amándolo”, aseguró el bailarín.

Asimismo, Aranda fue consultado por si planea invitar al futbolista Rodrigo Cuba, exesposo de Melissa Paredes, y su pareja Ale Venturo a su matrimonio. Según dijo, todavía no han cerrado la lista de invitados, pero aun no lo han conversado.

“Eso tenemos que conversarlo con Meli. No hemos cerrado las invitaciones. Hay mucha gente que tenemos que ver si invitamos o no invitamos, lo conversaremos”, precisó Anthony Aranda.

“Vamos a tener una boda muy linda a nuestra manera, con nuestra familia y amigos cercanos. Va a ser íntimo pero hermoso. Ya tenemos todo planeado, ya lo verán”, agregó.

Ya pasó alrededor de un año desde que Anthony Aranda le propuso matrimonio a Melissa Paredes en Disney World, Estados Unidos. El 'gato activador' brindó detalles sobre los avances del local, arreglos, invitados y demás. (Video: América TV)

Finalmente, Anthony Aranda fue consultado por si su boda con Melissa Paredes tendrá lugar en Pachacamac, ya que hace algunos meses la modelo habría señalado que le encantaría celebrarlo allá.

“Era una de las opciones, pero todavía no puedo revelarlo porque si no Meli me mata”, aclaró Aranda.

