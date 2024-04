El actor peruano Erick Elera habló del supuesto romance que tuvo con la modelo Melissa Paredes, su compañera de elenco en la teleserie “Al fondo hay sitio” (AFHS).

De ese modo, tras negar que haya existido una relación extramatrimonial con Paredes, Elera no dudó en criticar a las personas que especularon aquel rumor.

“Yo no sé por qué se deslizó, es increíble, cada vez las redes se vuelven más sanguinarias y de ahí rebota a las pantallas”, dijo Erick mediante una entrevista con el diario Trome.

Como se recuerda, a inicios de años, cuando Magaly Medina anunció el famoso “ampay” de Christian Domínguez, en donde le era infiel a su expareja Pamela Franco, muchos especularon que se trataría de Paredes con Elera ante la campaña de misterio que hizo la Urraca en televisión.

“Afirmaban cosas, decían que me había ido de mi casa y ya no veían mi carro. Me fastidió un poco”, sentenció el actor, que regresa este 8 de abril a la pantalla chica con la nueva temporada de AFHS.

De ese modo, el actor aseguró que a pesar de las insinuaciones, su matrimonio con Allison Pastor no resultó afectado. Ya que incluso, dijo, que su esposa y Melissa Paredes son amigas.

“Todo tranquilo y bien. Con Melissa tenemos una relación bonita de amigos y también es amiga de mi esposa. La gente decía que me había llevado a mi esposa a Cuba para que no vea el supuesto ‘ampay’”, complementó.