¡El devorador de mundo se acerca! Los rumores que sugerían a Galactus como el villano principal de la nueva película de “Los 4 Fantásticos”, vienen incrementándose.

De ese modo, Marvel Studios dejó entrever que el famoso antagonista volvería a la pantalla grande, esta vez con el relanzamiento del cuarteto de superhéroes.

Primero fue el periodista Justin Kroll del medio estadounidense Deadline en confirmar que Galactus enfrentaría a los 4 Fantásticos en la cinta de Matt Shakman.

Tras ello, el pasado jueves 4 de abril, el propio estudio Marvel incentivó las especulaciones tras colocar una publicación en su cuenta de X, antes llamada Twitter.

En el post, Marvel se ve la Antorcha Humana, que será interpretado por Joseph Quinn en la película de 2025, volar en llamas junto al texto “Feliz días del 4-4″.

Acompañado de aquella imagen, el estudio colocó un enlace que redirige a una página web con el mensaje “404 error página no encontrada” con la imagen H.E.R.B.I.E., el asistente robot de los Fantásticos.

H.E.R.B.I.E. | Foto: Captura de pantalla





Luego de eso, al darle clic en la imagen de H.E.R.B.I.E., el link redirige a una plataforma en donde se pueden encontrar 5 cómics digitales de los 4 Fantásticos, de los cuales uno es del 2021 y los otros restantes son de 1961.

En la web se pueden observar que Marvel puso a disposición la edición N.° 1, 48, 49 y 50 de 1961. En aquellas historietas se presentó a Galactus, así como a su heraldo, el misterioso Silver Surfer, que también regresaría al cine, pero con una versión femenina.

“Los 4 Fantásticos” se estrenará en julio de 2025. Estará protagonizada por Pedro Pascal (The Last of Us), Vanessa Kirby (Napoleon), Joseph Quinn (Stranger Things) y Ebon Moss-Bachrach (The Bear).





Los 4 Fantásticos | Foto: Marvel Captura de pantalla