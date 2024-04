Lo lograron. El jueves 4 de abril, en el programa “El gran chef: Famosos”, de Latina TV, los cantantes Lita Pezo y Emilio Jaime se salvaron de la primera noche de eliminación de la nueva temporada.

Luego de preparar sus platillos, con los que convencieron al estricto jurado, Pezo y Jaime pudieron evitar caer en la eliminación, obteniendo así el pase al siguiente nivel de la competencia.

“¡Gracias, Señor! Pensé que no la hacía, de verdad”, festejó la cantante tras recibir el veredicto de salvación por parte de Javier Masías. Por su parte, Emilio Jaime complementó: “No pensé que me iba a salvar. [...] Nadie le gana al que nunca se rinde”.

Suerte contraria tuvieron la comediante Zelma Gálvez, la influencer Flavia Laos, así como los actores Brando Gallesi y Emilran Cossío, quienes irán directamente a la noche de eliminación.

El primer reto de la noche fue realizar distintos cortes de especialidad, tales como el brunoise, paisana, juliana y macedonia. Posteriormente, tuvieron que filetear un pescado, con el que realizarían el siguiente platillo de la noche.

Zelma Gálvez se quiebra tras no superar reto gastronómico





Cabe precisar que, durante la elaboración del primer reto gastronómico, la actriz cómica Zelma Gálvez quebró en llanto al no cumplir las expectativas del jurado, ya que sus cortes no tuvieron la calidad deseada.

“Me siento muy frustrada, tenía un ataque de ansiedad. Quería salir corriendo del canal. Me siento impotente de poder haberlo hecho bien”, dijo la comediante, luego de ser consolada por su colega, Emilran Cossío.

“El gran chef: Famosos, el restaurante” se emite por Latina TV, canal 2 en la señal abierta de Lima, a las 7:45 de la noche entre el lunes y viernes, mientras que los sábados el programa es transmitido a las 9:00 p.m.