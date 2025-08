Durante la gira de prensa de 'The Fantastic Four: First Steps’, uno de los protagonistas pasó más hambre de lo esperado y no fue por falta de comida, sino por culpa de su compañero.

En una dinámica de preguntas y respuestas organizada por Vanity Fair, el elenco principal, Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach y Joseph Quinn, demostró que, más allá de interpretar a una familia de superhéroes, también vivieron momentos dignos de hermanos en la vida real. Y como en toda familia, no faltó la clásica travesura: alguien se comió la comida del otro.

Durante la gira de prensa de 'The Fantastic Four: First Steps', Pedro Pascal admitió que encontraba la comida en el green room y simplemente la tomaba. | Crédito: AFP

Todo salió a la luz cuando Joseph Quinn, conocido por 'Stranger Things’, preguntó cuál era su sándwich favorito. Sin dudar, Pedro Pascal, entre risas, soltó la verdad: “Tú tenías sándwiches club siguiéndonos por toda Europa. Ni siquiera sabía que eran tuyos, me los comía todos”.

El actor de 'The Last of Us’ continuó su relato, divertido: “Íbamos a hacer prensa, regresábamos al green room y había un sándwich club fresco. Yo pensaba ‘¿qué es esto?’. Luego me enteré de que eran de él”.

Los demás se unieron a la broma. Moss-Bachrach lanzó una respuesta absurda: “Tu sándwich perfecto son tres barras de David y un vaso de cerveza”, mientras Vanessa Kirby intentó adivinar algo más realista: “Creo que es algo con carne salada... ¿un sándwich de filete?”.

Pero al final, quien acertó fue el propio ladrón de sándwiches. Joseph Quinn confirmó la respuesta con una sonrisa resignada, y Pascal celebró como niño travieso haciendo pistolas con los dedos.

Pedro Pascal celebró su confesión con entusiasmo, haciendo pistolas con los dedos tras acertar el sabor favorito del sándwich de Quinn. | Crédito: AFP

La entrevista siguió con más bromas internas. Pascal aseguró que el pasatiempo favorito de Moss-Bachrach era “darme dolor de cabeza”, y todos coincidieron en que el snack de cine favorito de Vanessa Kirby probablemente sería brócoli.

La nueva película The Fantastic Four: First Steps marca la cuarta vez que la icónica familia de Marvel llega al cine, dejando fuera la cinta nunca estrenada de 1994. La franquicia comenzó en 2005 con Chris Evans y Jessica Alba, tuvo una secuela en 2007 y fue reiniciada en 2015 con Miles Teller y Michael B. Jordan.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí