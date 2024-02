El actor chileno Pedro Pascal fue confirmado para interpretar a Reed Richards en la nueva versión de “Los 4 fantásticos”, que prepara el cineasta Matt Shakman para Marvel Studios.

En ese sentido, fue el Sindicato de Actores de Estados Unidos (SAG-AFTRA) que reveló la noticia, donde se anunciaba que Pascal, recordado por sus protagónicos en The Mandalorian y The Last of Us, daría vida a Mr. Fantástico en el renovado Universo Cinematográfico de Marvel.

Por otro lado, esta primicia fue confirmada también por Shakman, que antes de eliminar su cuenta de Instagram, compartió la noticia dando el “espaldarazo” a la participación de Pascal en el nuevo proyecto de Marvel Studios.

De ese modo, los rumores e hipótesis hechas por los fanáticos de Marvel se hizo realidad. Por su parte, Shakman ha sido reconocido también por su trabajo en “Wandavision”.

La incorporación de Pascal al MCU como Reed Richards se suma a la participación que tuvo John Krasinski, interpretando al mismo personaje en una película anterior.

Hasta la fecha, el actor no se ha pronunciado por esta noticia, se espera que la nueva cinta de “Los 4 fantásticos” se estrene en el 2025, como parte de la sexta fase del universo cinematográfico de Marvel.