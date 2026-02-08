Pedro Pascal, Cardi B y Karol G aparecieron en la casita de Bad Bunny durante el Super Bowl

La “casita” de Bad Bunny volvió a escena, esta vez en el show de medio tiempo del Super Bowl, como parte central de la presentación encabezada por el artista puertorriqueño. El espacio sirvió para integrar a diversas celebridades que fueron captadas por las cámaras durante la transmisión del evento deportivo.

Entre los rostros que se dejaron ver dentro y alrededor de la estructura estuvieron el actor Pedro Pascal, la cantante colombiana Karol G y la rapera Cardi B. A ellos se sumaron la actriz Jessica Alba y la artista urbana Young Miko, cuyas apariciones fueron captadas por las cámaras y comentadas en redes sociales.

EL GRITO QUE PEGUE CUANDO VI A KAROL G EN LA CASITA DE BAD BUNNY#SuperBowl #SuperBowlLX pic.twitter.com/MPibuReWvU — iliana (@ilianacucu) February 9, 2026

La escenografía forma parte del imaginario visual que Bad Bunny desarrolló en su más reciente etapa artística y que trasladó al escenario del Super Bowl, donde combinó canciones de su repertorio con referencias a la cultura urbana y al reguetón clásico.

Las apariciones de las celebridades se difundieron rápidamente en redes sociales y se sumaron a otros momentos destacados del show.

Bad Bunny hizo vibrar al Levi's Stadium con sus más grandes éxitos. (Crédito: JOSH EDELSON / AFP)

Así fue el look de Bad Bunny

El traje blanco que Bad Bunny usó en el show de medio tiempo fue diseñado por la marca española Zara, según Vogue. El atuendo incluyó una camisa con corbata, un jersey estilo fútbol americano con el dorsal 64, pantalones y zapatillas Adidas. Como accesorio, lució un reloj Royal Oak de Audemars Piguet, elaborado en oro amarillo de 18 quilates y con esfera de malaquita.