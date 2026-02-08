Trump dice que el espectáculo de Bad Bunny fue “uno de los peores de la historia”

Escuchar
El presidente estadounidense, Donald J. Trump, responde a una pregunta de los medios de comunicación mientras se dirige a bordo del Marine One en el Jardín Sur de la Casa Blanca.
/ SHAWN THEW / POOL
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este domingo que el espectáculo de Bad Bunny en el descanso del Super Bowl LX fue uno de los peores de la historia y que nadie entendió una palabra del artista puertorriqueño.

