Katy Perry alienta a Bad Bunny a poco de su show en el Super Bowl LX: “Tú puedes con esto”

Katy Perry no dudó en darle su apoyo a Bad Bunny a poco de su presentación en el medio tiempo del Super Bowl LX, este domingo 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California. La artista recurrió a sus redes sociales para compartir un llamativo mensaje.

A través de la red social X, la intérprete de “Hot N Cold”, encargada del halftime show en 2015, escribió un mensaje directo al puertorriqueño y sorprendió a todos con su dedicatoria.

“Tú puedes con esto… recuérdale al mundo cómo se ve el verdadero sueño americano”, escribió la artista, que así se sumó a la lista de celebridades que respaldan la histórica presentación de Bad Bunny.

Katy Perry respaldó a Bad Bunny a poco de su show en el Super Bowl. (Foto: Captura de X)

El espectáculo marcará un hecho inédito para la NFL, ya que será la primera vez que un cantante latinoamericano encabece el evento con un repertorio completamente en español, decisión que ha generado tanto entusiasmo como debate en Estados Unidos.

Aunque Bad Bunny ha mantenido en reserva gran parte de los detalles del show, adelantó en conferencia de prensa que será “una gran fiesta” pensada para que el público disfrute sin importar el idioma o la cultura.

Bad Bunny ofrecerá un esperado show en el medio tiempo del Super Bowl. (Foto: Jaime SALDARRIAGA / AFP) / JAIME SALDARRIAGA

El artista llega en uno de los momentos más importantes de su carrera, luego de que su álbum “Debí tirar más fotos” hiciera historia al convertirse en el primer disco totalmente en español en ganar el Grammy a Álbum del Año.