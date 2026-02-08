Katy Perry alienta a Bad Bunny a poco de su show en el Super Bowl LX: “Tú puedes con esto”

Resumen

Katy Perry le muestra su apoyo a Bad Bunny a poco de su show en el Super Bowl LX. (Foto: Instagram)
Por Redacción EC

Katy Perry no dudó en darle su apoyo a Bad Bunny a poco de su presentación en el medio tiempo del Super Bowl LX, este domingo 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California. La artista recurrió a sus redes sociales para compartir un llamativo mensaje.

