Bad Bunny en el Super Bowl: ¿Qué canción elegirá para abrir su show y quiénes son sus invitados?

La expectativa por el show de Bad Bunny en el Super Bowl continúa creciendo a poco de su presentación. El artista puertorriqueño, considerado uno de los más influyentes de la música global y reciente ganador del Grammy 2026 a Mejor Álbum por “Debí tirar más fotos”, podría iniciar su espectáculo con uno de sus mayores éxitos.

De acuerdo con probabilidades del Grupo Betsson, la canción con más opciones de abrir el show es “Tití Me Preguntó”, con un 28.95%. El tema, caracterizado por su dembow y ritmo de discoteca, alcanzó el primer lugar del ranking Hot Latin Songs de Billboard en octubre de 2022, posición que mantuvo durante 14 semanas, consolidándose como uno de los hits más populares de su carrera.

En segundo lugar, aparece “Baile inolvidable” con un 19.16%, canción que marcó un hito al convertirse en la primera salsa en superar los mil millones de reproducciones en Spotify. Más atrás figura “Mónaco” con 16.09%, seguida por “ALAMBRE PúA” (14.81%), “La Mudanza” (12.30%) y “NUEVAYol” (8.69%), piezas que muestran distintas facetas musicales del artista, desde lo sentimental hasta su identidad cultural latina.

Además del repertorio, otro de los puntos más comentados es la posible aparición de invitados especiales durante el espectáculo. Según el análisis, la rapera Cardi B lidera las probabilidades con 22.10%, seguida por el colombiano J Balvin con 17.87%.

Ambos artistas compartieron con Bad Bunny el éxito “I Like It” (2018), canción que alcanzó el número uno del Billboard Hot 100 y se convirtió en uno de los mayores hitos de la música urbana latina a nivel mundial, por lo que su presencia sería una de las sorpresas más esperadas.

La lista también incluye a Jennifer López y Ricky Martin (16.58% cada uno), figuras icónicas de la música latina con amplia experiencia en grandes escenarios internacionales. Su eventual participación aportaría un componente histórico y mediático al espectáculo.

El cantante puertorriqueño Bad Bunny en el estadio Atanasio Girardot en Medellín (Colombia). (Foto: EFE/ STR)

Finalmente, aparecen Karol G (14.92%) y Jhayco (11.95%), exponentes actuales del género urbano que mantienen colaboraciones previas con el artista. Con estas posibilidades sobre la mesa, el show de Bad Bunny en el Super Bowl se perfila como uno de los más comentados del año en la industria musical global.