¿Cuánto vale Bad Bunny? Catálogo del cantante podría romper récord tras el Super Bowl LX

Bad Bunny se presentará en el show del medio tiempo del Super Bowl. (Foto: EFE)
Bad Bunny cobrará cero dólares por el medio tiempo del Super Bowl LX, pero con el “efecto post-show” su catálogo podría dispararse a los 1,7 millones de dólares semanales y batir los récords de Rihanna y Kendrick Lamar ante una audiencia récord que prevé superar los 130 millones de espectadores. Es la operación financiera más rentable de la industria musical global.

