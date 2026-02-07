¿En qué canal ver el Show de Medio Tiempo del Super Bowl 2026? Este domingo 8 de febrero se llevará a cabo el duelo entre New England Patriots y Seattle Seahawks por la gran final de la NFL.

Esta será la edición número 60 del Super Bowl y promete quedar en la historia, con un show del medio tiempo que ha entusiasmado a los amantes de la música.

¿Quién cantará en el Show del Medio Tiempo del Super Bowl 2026?

El artista encargado de brindar el Show del Medio Tiempo será Bad Bunny. El artista puertorriqueño es uno de los artistas más escuchados alrededor del mundo.

A qué hora es el show del medio tiempo del Super Bowl 2026

Bad Bunny será el encargado de poner a disfrutar a millones de personas durante el show del medio tiempo de la gran final de la NFL, en el duelo entre New England Patriots y Seattle Seahawks.

Aún no hay un horario definido para el inicio del show, esto dependerá del desarrollo del duelo entre ambas franquicias. No obstante se estima que podría iniciar entre las 8:00 y 8:30 P.M. (horario peruano).

¿En qué canales puedo ver Super Bowl 2026 en mi país?

La transmisión estará disponible en canales deportivos como ESPN y Fox Sports. Para opciones de streaming, se podrá acceder mediante Disney+ y NFL Game Pass International.

Perú: ESPN y Disney Plus

Argentina: ESPN y Disney Plus

Brasil: ESPN y Disney Plus

Bolivia: ESPN y Disney Plus

Colombia: ESPN y Disney Plus

Ecuador: ESPN y Disney Plus

Paraguay: ESPN y Disney Plus

Uruguay: ESPN y Disney Plus

Venezuela: ESPN y Disney Plus

Chile: ESPN y Disney Plus

¿Dónde se jugará el Super Bowl 2026?

El ganador de la Conferencia Nacional y de la Conferencia Americana se verán las caras en el Levi’s Stadium, ubicado en la ciudad de Santa Clara, California, Estados Unidos. Además, este recinto tiene capacidad para albergar a 72 mil personas.