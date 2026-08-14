Por Redacción EC

La capital del Perú nuevamente convocará a lo mejor del running nacional en la edición 117 de la KIA Media Maratón de Lima & 10K, impulsada por Nike, una de las carreras más emblemáticas e históricas de la disciplina. De hecho, fue declarada por la World Athletics como la prueba de 21K más antigua del planeta (desde 1909) y la quinta carrera atlética más longeva en cualquier distancia.

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