La capital del Perú nuevamente convocará a lo mejor del running nacional en la edición 117 de la KIA Media Maratón de Lima & 10K, impulsada por Nike, una de las carreras más emblemáticas e históricas de la disciplina. De hecho, fue declarada por la World Athletics como la prueba de 21K más antigua del planeta (desde 1909) y la quinta carrera atlética más longeva en cualquier distancia.

Si bien la última edición en 2025 fue un rotundo éxito, la que se viene promete superar todos los récords antes marcados. Prueba de ello es que la organización confirmó que este año reunirá a 21,000 competidores. El 65% competirá en la distancia de 21K y el 35% en 10K, con una división de 57% hombres y 43% mujeres, además de 200 atletas élite y participantes con discapacidad.

Sin duda será una fiesta deportiva sin precedentes y en esta nota encontrarás cinco datos que debes saber de la carrera que paralizará Lima.

¿Cuándo y a qué hora será la carrera?

KIA Media Maratón de Lima & 10K powered by NIKE 2026 se celebrará el próximo domingo 23 de agosto de 2026.

Punto de concentración : Plaza de Armas de Lima, desde las 5:00 a.m.

: Plaza de Armas de Lima, desde las 5:00 a.m. Partida de los 10K : 6:00 a.m.

: 6:00 a.m. Partida de los 21K : 7:00 a.m.

: 7:00 a.m. Llegada: Parque de la Reserva (Circuito Mágico del Agua).

¿Cuáles serán las distancias de la competencia?

10K (para mayores de 13 años) y 21K (para mayores de 18 años), ambas distancias en varones y mujeres.

¿Existe un incentivo económico?

Esta histórica carrera forma parte del Campeonato Nacional de Media Maratón y ofrecerá un premio de $10,000 al atleta que rompa el récord nacional de la distancia.

El récord nacional de la distancia de media maratón (21 km) en la categoría femenina de la Media Maratón de Lima lo ostenta la huancavelicana Zaida Ramos, quien registró un tiempo histórico de 1 hora, 10 minutos y 5 segundos el 25 de mayo de 2025.

En la rama masculina, el mejor registro histórico de la prueba en suelo limeño pertenece al peruano Luis Ostos, quien cronometró 1 hora, 2 minutos y 7 segundos el 28 de agosto de 2016.

¿Aún hay cupos disponibles?

Oficialmente, las 21,000 plazas se encuentran agotadas; sin embargo, la organización del evento informó a través de sus canales oficiales que del 12 al 15 de agosto se permitirá la transferencia de cupos a otro participante. Eso sí, solo aplicará para la misma distancia y talla de la indumentaria.

¿Qué incluye el kit de competencia?

Incluye un polo, número oficial y el chip de cronometraje electrónico (B-tag), el cual es de uso obligatorio durante su participación. Para mantenerte informado sobre la logística, lugar de recojo del kit y demás detalles de la Expo Media Maratón, se les invita a seguir los canales oficiales de Peru Runners en Facebook e Instagram, o visitar el sitio web oficial.

Cabe mencionar que todos los corredores inscritos a la KIA Media Maratón de Lima & 10K powered by NIKE 2026, así como el público en general, pueden descargar la app oficial ‘Media Maratón de Lima’ en los dispositivos de iOS y Android para revisar estrategias, detalles de la ruta y activar el LiveTracking en tiempo real.

Toda y la mejor cobertura del evento estará en la web de El Comercio, desde la conferencia de presentación, entregas de kits, antes, durante y después de la emblemática carrera.

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