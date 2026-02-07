Super Bowl 2026: a qué hora es el show de medio tiempo de Bad Bunny

La expectativa por el Super Bowl LX ha alcanzado niveles sin precedentes, no solo por el enfrentamiento deportivo entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks, sino por la histórica presencia de Bad Bunny en el escenario principal del medio tiempo. Tras dominar las listas de éxitos y triunfar en los Grammy, el artista puertorriqueño llega al Levi’s Stadium para protagonizar un espectáculo que promete elevar la música latina a una escala global sin precedentes.

La presentación, que ha generado intensos debates en redes sociales, se perfila como un despliegue de energía urbana y orgullo hispano en horario estelar. Conoce la hora de la presentación, los canales de transmisión y el repertorio que el “Conejo Malo” tiene preparado.

¿CUÁNDO Y A QUÉ HORA COMIENZA EL ESPECTÁCULO DE BAD BUNNY?

La cita deportiva es este domingo 8 de febrero de 2026. Aunque el horario exacto depende del ritmo del partido, se estima que el intermedio musical ocurra aproximadamente hora y media después del inicio del encuentro. Según informa Medio Tiempo, estos son los horarios previstos:

Perú, Colombia y Miami (EE. UU.): El show se vería entre las 8:00 p. m. y las 8:30 p. m.

México (Centro): La franja para el medio tiempo se sitúa entre las 7:00 p. m. y las 7:30 p. m.

Estados Unidos (Este): El bloque de entretenimiento está calculado para el periodo de las 20:00 a las 21:30 horas.

¿CÓMO Y DÓNDE PUEDO SEGUIR EL SHOW DE BAD BUNNY EN TERRITORIO PERUANO?

Los seguidores peruanos podrán seguir tanto el partido como el show de medio tiempo a través de distintas opciones disponibles en televisión y plataformas digitales. Entre las alternativas más accesibles se encuentran:

Señales por suscripción: Los canales deportivos ESPN y Fox Sports poseen los derechos exclusivos para cable, brindando análisis previos y narración en nuestro idioma.

Los canales deportivos ESPN y Fox Sports poseen los derechos exclusivos para cable, brindando análisis previos y narración en nuestro idioma. Servicios de streaming: La plataforma Disney+ emitirá el encuentro de forma simultánea para toda la región. Otras herramientas digitales como Peacock o la aplicación oficial NFL+ también tendrán el contenido disponible, aunque requieren membresías específicas.

Se recomienda revisar la programación oficial días antes del evento, ya que pueden darse ajustes en los horarios o en las señales habilitadas para la transmisión en Perú.

¿QUÉ CANCIONES PODRÍA INTERPRETAR BAD BUNNY EN EL SUPER BOWL 2026?

El show tendría un formato dinámico, con una mezcla rápida de algunos de los temas más populares del artista, abarcando distintos estilos de su repertorio.

Entre las canciones que más suenan como posibles elegidas están ‘Tití Me Preguntó’, ‘Me Porto Bonito’, ‘Dákiti’ y ‘Callaíta’. La idea sería mantener la intensidad durante los 12 a 15 minutos del espectáculo.

Bad Bunny mantiene una fuerte conexión con su cultura puertorriqueña.

¿CUÁNTO DINERO PODRÍA GANAR BAD BUNNY TRAS SU PRESENTACIÓN?

Resulta sorprendente para muchos, pero la National Football League (NFL) no otorga un salario ni honorarios directos a los artistas que encabezan el intermedio musical. Sin embargo, esto no significa que el artista pierda dinero. La organización del Super Bowl asume la totalidad de los costos de producción, los cuales suelen ascender a varios millones de dólares para cubrir escenografía, efectos visuales, seguridad y despliegue técnico.

El verdadero “pago” para Benito Antonio Martínez Ocasio reside en la exposición mediática masiva. Históricamente, participar en este evento se traduce en un incremento exponencial de las reproducciones en plataformas digitales y en una valorización inmediata de la marca personal del artista. Esta vitrina global actúa como un motor de marketing que impulsa la venta de boletos para futuras giras y consolida acuerdos publicitarios de alto nivel.

