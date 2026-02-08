Este domingo 8 de febrero del 2026, Bad Bunny se convierte en el primer artista latino solista en encabezar el show de medio tiempo del Super Bowl. El escenario será el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, durante la edición LX del gran juego de la NFL, que enfrenta a los Seattle Seahawks contra los New England Patriots. Pero antes de que el “Conejo Malo” haga historia, vale la pena recordar las presentaciones que definieron lo que hoy significa pisar ese escenario memorable. Por eso, en esta nota, te presento 10 shows de medio tiempo de los últimos años que deberías recordar. ¡Presta atención!

Vale precisar que Benito Antonio Martínez Ocasio, el verdadero nombre del exitoso Bad Bunny, llega al evento con su histórico Grammy al Álbum del Año por “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”.

Y, por si fuera poco, tiene la presión de ser el primer cantante en defender un repertorio íntegramente en español ante una audiencia que podría superar los 130 millones de espectadores.

LOS SHOWS DE MEDIO TIEMPO DEL SUPER BOWL DE LOS ÚLTIMOS AÑOS QUE DEBES RECORDAR

10. Beyoncé - Super Bowl XLVII (2013)

Empiezo la lista con el espectáculo de Beyoncé, show que alcanzó los 110 millones de espectadores en el Mercedes-Benz Superdome de Nueva Orleans.

El momento estelar fue la reunión sorpresa de Destiny’s Child: Kelly Rowland y Michelle Williams aparecieron en el escenario para cantar juntas “Independent Women”.

La artista también interpretó otros temas populares de su repertorio, como: “Crazy in Love”, “Baby Boy” y “Halo”.

9. Madonna - Super Bowl XLVI (2012)

Madonna arrastró 114 millones de espectadores al Lucas Oil Stadium de Indianápolis el 5 de febrero del 2012.

Su entrada fue puro teatro: un ejército de gladiadores romanos la escoltó hasta el escenario, donde desplegó un popurrí que abarcó tres décadas de ‘hits’.

Así, estableció un nuevo estándar de escenografía para los shows que vinieron después.

8. Bruno Mars - Super Bowl XLVIII (2014)

Bruno Mars disipó todas las dudas sobre si su catálogo era suficiente para un Halftime Show al reunir a 115 millones de espectadores en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Abrió con un solo de batería que marcó el tono de toda la noche, mientras que los Red Hot Chili Peppers se sumaron al escenario poco más tarde.

7. Coldplay - Super Bowl 50 (2016)

El Super Bowl 50, celebrado el 7 de febrero de 2016 en el mismo Levi’s Stadium que ahora recibe a Bad Bunny, reunió a Coldplay, Beyoncé y Bruno Mars ante 115.5 millones de televidentes.

El espectáculo también rindió homenaje a Halftime Shows previos, convirtiendo la noche en una celebración de la propia historia del evento.

6. Lady Gaga - Super Bowl LI (2017)

Lady Gaga generó 117.5 millones de espectadores en el NRG Stadium de Houston, Texas.

Su presentación arrancó con un gesto que nadie esperaba: se lanzó desde el techo del estadio. Y, a diferencia de otros artistas, ella no llevó invitados al escenario.

La artista interpretó un popurrí de éxitos que incluyó “Poker Face”, “Born This Way”, “Telephone” y “Bad Romance”, todo con canto en vivo y coreografía constante.

5. Katy Perry - Super Bowl XLIX (2015)

Katy Perry se llevó 118.5 millones de espectadores el 1 de febrero del 2015 en el University of Phoenix Stadium de Glendale, Arizona.

Su puesta en escena fue un espectáculo de Las Vegas a campo abierto: entró montada en un león mecánico gigante, desplegó palmeras bailarinas y cerró volando sobre el estadio con “Firework”. Además, contó con la aparición sorpresa de Missy Elliott.

4. Rihanna - Super Bowl LVII (2023)

Rihanna regresó a los escenarios tras más de cinco años de ausencia para protagonizar el medio tiempo del 12 de febrero del 2023 en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona.

Ella atrajo una audiencia de 121 millones de espectadores, pero la cifra no fue lo único que rompió esquemas: suspendida en plataformas aéreas y vestida de rojo, la artista reveló ante el mundo que estaba embarazada de su segundo hijo con A$AP Rocky.

3. Shakira & J. Lo - Super Bowl LIV (2020)

Shakira y Jennifer Lopez tomaron el Hard Rock Stadium de Miami el 2 de febrero de 2020 y convirtieron el Halftime Show en una celebración de identidad latina que hoy funciona como antesala a lo que se espera de Bad Bunny.

La transmisión del partido entre los Kansas City Chiefs y los San Francisco 49ers congregó a poco más de 102 millones de espectadores en Estados Unidos, mientras que el espectáculo de medio tiempo se consolidó como uno de los más vistos y comentados de la década.

2. Michael Jackson - Super Bowl XXVII (1993)

Si existe un antes y un después en la historia del medio tiempo, eso es gracias a Michael Jackson.

El 31 de enero de 1993, en el Rose Bowl de Pasadena, California, el “Rey del Pop” atrajo 133.4 millones de espectadores, una cifra que se mantuvo como récord absoluto durante más de tres décadas.

Antes de Jackson, el medio tiempo estaba dominado por bandas de guerra y espectáculos universitarios, por lo que la NFL decidió apostar por una megaestrella tras perder televidentes previamente.

Él abrió con 90 segundos de icónico silencio absoluto antes de lanzarse con “Jam”, “Billie Jean”, “Black or White” y cerrar con “Heal the World”.

1. Kendrick Lamar - Super Bowl LIX (2025)

Cierro la lista con Kendrick Lamar, artista que ostenta la marca más alta de audiencia en la historia del Halftime Show: 133.5 millones de espectadores en territorio estadounidense.

El rapero se presentó el 9 de febrero del 2025 en el Caesars Superdome de Nueva Orleans, acompañado por SZA, el productor DJ Mustard, el actor Samuel L. Jackson y la tenista Serena Williams.

OTROS SHOWS INOLVIDABLES DEL SUPER BOWL

Como la lista quedó corta, aquí te dejo otros shows de medio tiempo del Super Bowl que valen la pena recordar.

Prince - Super Bowl XLI (2007)

Bruce Springsteen - Super Bowl XLIII (2009)

Aerosmith, ‘N Sync, Britney Spears, Mary J. Blige & Nelly - Super Bowl XXXV (2001)

Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige, Kendrick Lamar & 50 Cent - Super Bowl LVI (2022)

Usher - Super Bowl LVIII (2024)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí