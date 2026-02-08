Bad Bunny dio marcha atrás a un comentario que había hecho en octubre, cuando sugirió que quienes criticaban su próximo show de medio tiempo del Super Bowl LX debían aprender español. En ese momento, sus palabras generaron debate y reacciones encontradas entre fans y detractores. Fue durante su aparición en “Saturday Night Live” que el artista expresó su entusiasmo por el evento. “Estoy muy emocionado de hacer el Super Bowl. Sé que personas de todo el mundo que aman mi música también están felices”, dijo meses atrás, antes de hacer la broma que generó controversia.

“Si no entendiste lo que acabo de decir, tienes cuatro meses para aprender”, agregó.

Sin embargo, esta semana Bad Bunny aclaró sus palabras en un evento realizado en el Moscone Center de San Francisco. Allí, señaló que aprender español no es un requisito para disfrutar de su presentación.

“Sé que les dije que tenían cuatro meses para aprender español. Ni siquiera tienen que aprender español. (Pueden) aprender a bailar”, comentó en el recinto según el medio Fox News.

Esta semana, el cantante aclaró que el idioma no es una barrera para disfrutar de su música y bromeó diciendo que lo importante es “aprender a bailar”. (Foto: ANGELA WEISS / AFP)

El cantante, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, fue confirmado como artista del medio tiempo en septiembre. Su popularidad es innegable: ha sido el artista más escuchado en Spotify en cuatro de los últimos seis años.

Además, su álbum de 2022, Un Verano Sin Ti, es el más reproducido en la historia de la plataforma. El boricua también supera los 51 millones de seguidores en Instagram.

En los últimos días, el músico también estuvo en el centro de la conversación por sus comentarios sobre ICE durante los premios Grammy, los cuales generaron tantos elogios como críticas.

El artista llega al evento como una de las figuras más influyentes de la música global, con récords históricos en Spotify. (Foto: EFE)

El año pasado explicó que decidió hacer una residencia en su natal Puerto Rico y no programar fechas en Estados Unidos por temor a que algunos de sus fans fueran detenidos por agentes migratorios.

Las reacciones políticas no tardaron en llegar. El senador republicano Tommy Tuberville, de Alabama, afirmó que evitará ver el show.

“Y tenemos a Bad Bunny, o Bad Rabbit, en el medio tiempo. Yo estaré viendo el show de medio tiempo de (Turning Point USA). Es simplemente lamentable que hayamos llegado a este punto”, declaró.

¿Por qué generó polémica la elección de Bad Bunny para el show de medio tiempo del Super Bowl 2026?

La elección de Bad Bunny generó polémica principalmente por el choque cultural. Un sector de la audiencia estadounidense, acostumbrado a ver figuras del rock o el pop anglosajón, criticó que el espectáculo fuera encabezado por un artista que canta casi exclusivamente en español, argumentando que no representaba la tradición del evento.

La controversia se intensificó en redes sociales, donde se cuestionó si el reggaetón y el trap latino tenían el “estatus” necesario para ocupar el escenario más importante del deporte estadounidense, comparándolo con artistas de años anteriores.

Finalmente, la tensión aumentó debido al momento político, ya que su elección fue vista por algunos como un movimiento de “inclusión forzada” por parte de la NFL para atraer al mercado hispano.

