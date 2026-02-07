Efemérides del 8 de febrero: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?

En un 8 de febrero, pero de 2005, nace la plataforma de geolocalización Google Maps.

OTRAS EFEMÉRIDES

1587.- La reina de Escocia, María I, llamada María Estuardo, es decapitada en el patíbulo en el Castillo de Fotheringhay, al norte de Inglaterra, por orden de la reina Isabel I.

1861.- Florida, Misisipi, Alabama, Luisiana, Texas, Georgia y Carolina del Sur forman los “Estados Confederados de América”.

1887.- Estados Unidos promulga la Ley General de Adjudicación o ‘Ley Dawes’, que autoriza al presidente estadounidense a dividir las tribus indias y distribuirlas en pequeñas parcelas.

1904.- La armada japonesa ataca por sorpresa a la flota rusa fondeada en Port Arthur. Dos días después Japón declaró la guerra a Rusia, que finalizó en 1905 con la firma del tratado de Portsmouth.

1910.- William D. Boyce, empresario y editor estadounidense, funda en Washington la organización juvenil Boys Scouts de América.

1919.- El piloto francés Henri Farman realiza la travesía París-Londres con 11 pasajeros, en lo que se consideró el primer vuelo comercial entre ambas ciudades.

1924.- En la prisión Estatal de Nevada (EEUU) se lleva a cabo la primera ejecución de un condenado en la cámara de gas.

1928.- El británico John Logie Baird realiza la primera transmisión televisada entre Londres y Nueva York.

1941.- La escultura íbera ‘Dama de Elche’ es entregada a España por el gobierno francés.

1950.- Se funda el Ministerio para la Seguridad del Estado, popularmente conocido como la Stasi, la policía secreta de la República Democrática Alemana (RDA).

1952.- Isabel II es proclamada reina de Inglaterra.

1969.- Se funda en Londres el grupo de rock Blind Faith, con Eric Clapton, Stevie Winwood y Ginger Baker.

1971.- En Estados Unidos nace el Nasdaq, la mayor bolsa electrónica de valores del mundo.

1974.- Regresa a la Tierra la última tripulación de la estación espacial estadounidense Skylab, que estaba en órbita desde 1973 y que se desintegró y cayó al Océano Índico en 1979.

1975.- Bolivia restablece, en el denominado ‘Abrazo de Charaña’, relaciones diplomáticas con Chile, rotas en 1962.

1989.- Argelia y Marruecos firman un acuerdo que permite la creación de una sociedad mixta para la construcción de un gasoducto que suministre gas argelino a Europa occidental y a Marruecos.

2017.- La cámara de los Comunes del Reino Unido aprueba la ley que dará inicio al ‘brexit’, que permitirá al Gobierno británico notificar a Bruselas la salida del país de la Unión Europea (UE).

2018.- La Fiscalía de la Corte Penal Internacional abre examen preliminar a Venezuela por la represión de las fuerzas de seguridad.

2022.- El Hospital Universitario español de Bellvitge (Barcelona) realiza una cirugía de reasignación de género mediante un robot quirúrgico, en la primera de estas características efectuada en Europa.

NACIMIENTOS

1828.- Julio Verne, escritor francés, pionero de la novela de ciencia ficción.

1890.- Anita Delgado, bailarina española y maharaní de Kapurthala (India).

1921.- Lana Turner, actriz estadounidense.

1925.- Jack Lemmon, actor de cine, estadounidense.

1931.- James Dean, actor estadounidense.

1932.- John Williams, compositor estadounidense de bandas sonoras.

1935.- Luis María Ansón, periodista español.

1941.- Nick Nolte, actor estadounidense.

1944.- Sebastiao Salgado, fotógrafo brasileño.

1955.- Jonh Grisham, escritor estadounidense.

DEFUNCIONES

1921.- Piotr Kropotkin, teórico anarquista ruso.

1999.- Iris Murdoch, novelista irlandesa.

- Luis Sánchez Polack ‘Tip’, humorista español.

2005.- Javier Tusell, historiador español.

2012.- Luis Alberto Spinetta, músico argentino.

2022.- Luc Montagnier, virólogo francés, codescubridor del VIH.

2025.- Martin Aurell, historiador medievalista hispano-francés.