Trump impone arancel del 25% a países que compren bienes de Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, responde a una pregunta de los medios de comunicación mientras se dirige al Marine One en el Jardín Sur de la Casa Blanca en Washington, DC, EE. UU., el 6 de febrero de 2026. Foto: EFE/EPA/SHAWN THEW
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este viernes una orden ejecutiva que establece un arancel adicional del 25 % sobre productos de países que compren, importen o adquieran bienes o servicios de Irán, al considerar que las acciones de Teherán representan una amenaza para la seguridad nacional.

