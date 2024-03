Erick Elera y Allison Pastor conforman una de las parejas más sólidas de la farándula peruana. En un ambiente artístico, donde cada vez se hace más comunes las separaciones de relaciones aparentemente consolidadas, ellos se mantienen juntos y dan muestra de lo bien que están en cada publicación que hacen en sus respectivas redes sociales, ya sea a través de videos o fotografías. Aquí te vamos a contar mucho más sobre ellos.

Esta es la edad de Allison Pastor y cuántos años de diferencia se lleva con Erick Elera

Una de las dudas que tienen sus seguidores es saber cuál es la edad de Pastor y cuántos años se llevan de diferencia. Ella misma se encargó de aclararlo en una entrevista para América Televisión. “Yo estuve con él cuando cumplí 21 añitos. Ahorita yo tengo 25 y él 37, nos llevamos 12 años”.

¿Cuándo se casarán Erick Elera y Alisson Pastor?

Otras de las preguntas que se hacen sus fans es saber si se casarán en algún momento. Elera aclaró este tema en una conversación con América Espectáculos. “Nos gustaría en algún momento (casarnos por religioso). Vamos a ver cuándo, no sé si fin de año, es muy pronto. De repente para el próximo año. Pensamos no tanto en hacer una fiesta, ya lo hemos hecho. Lo que queremos es darnos un viaje con nuestras familias y pasarla en otro lugar, pero hay que juntar plata porque eso cuesta. Eso no te lo da nadie porque no hay canje”.

Lucho Cáceres critica “Al fondo hay sitio” y Erick Elera le responde de forma contundente

El actor Lucho Cáceres no fue ajeno al final de la décima temporada de “Al fondo hay sitio”, pero lejos de mostrarse como un seguidor interesado, cuestionó duramente la serie y le preguntó a sus seguidores en redes sociales si realmente capta la atención de los televidentes. Ante esto, Erick Elera no se quedó callado y le respondió de forma contundente.

“¿En serio hay alguien a quien le cause curiosidad, intriga o suspenso, el final de alguna ficción nacional?”, escribió Lucho Cáceres en sus redes sociales. Al poco tiempo, Erick Elera, quien da vida a ‘Joel’ en “Al fondo hay sitio”, respondió.

“Lo bueno que estás pendiente, un abrazo compañero”, fue la breve, pero contundente respuesta de Elera a Cáceres, quien lejos de zanjar la polémica, volvió a cuestionar la serie diciendo que no entretiene y solo “estupidiza” al público.

“Erick Elera, sobre lo de estar pendiente, lo hago con todo Erick querido, cine, teatro y televisión, trabajo en esto, pero jamás se me ocurriría desperdiciar un solo segundo de mi tiempo frente a una historia que se repite por más de 20 años, no tiene absolutamente nada de suspenso, es totalmente predecible y absurda en el peor de los sentidos, de hecho, creo que más que entretener estupidiza, pero ese es solo mi punto de vista. Un abrazo”, escribió.

Si Lucho Cáceres no quiso terminar la discusión, Erick Elera sí lo hizo. “Ya te demoraste mucho en responder, Luchito. Cuando tenga tiempo te respondo”.

