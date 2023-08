Brunella Torpoco grabó un videoclip de la canción “Yo perdí el corazón” junto con la agrupación criolla Los Kipus. El video musical se estrenará en setiembre.

“Lo he grabado con sentimiento, he vivido la canción en carme propia, me ha dado muchas emociones”, comentó la Ronquita de la salsa.

Por otro lado, la salsera comentó que recibió la propuesta de grabar junto al grupo criollo hace cinco meses por parte de Paco Maceda, líder de Los Kipus.

“No podía desaprovechar esta oportunidad de estar al lado de una leyenda viva del criollismo. La canción además me encanta y obvio que desde niña yo escuchaba a Los Kipus en casa”, explicó.

Asimismo, la artista agregó que la música criolla no está muriendo y que los covers son necesarios para que las canciones no sean olvidadas.

¿Por qué Los Kipus grabaron una canción con Brunella Torpoco?

Por su parte Paco Maceda, refirió que seleccionó a Brunella Torpoco para cantar Yo perdí el corazón debido a las características de su interpretación.

“Desde hace tiempo había pensado en ella para hacer este “feat” y finalmente se ha hecho realidad otro de los sueños Los Kipus. Si bien se le ha hecho a la canción algunos nuevos arreglos, se ha respetado la introducción sin perder su esencia”, comentó el músico.

Concierto por el 64.° aniversario de Los Kipus

Los Kipus celebrarán su 64.° aniversario el 14 de octubre en el Centro de Convenciones Teatro Leguía a las 7:30 p.m. Las entradas ya están a la venta en Teleticket

Tendrán invitados como Carlos Farfán, Dúo de Oro, Guajaja, Los Avilés, Sebastián Landa, Ronald Hidalgo, el Juan Gabriel peruano, Yahaira Plasencia y Kate Candela.