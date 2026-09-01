Brunella Torpoco celebra un nuevo éxito en su carrera luego de que “No sufras corazón”, canción que interpreta junto a Tony Manuel, alcanzara el N° 1 del Top 100 Perú de Radio Charts. A pocos días de su lanzamiento, el tema se posicionó entre las preferencias del público peruano.

El logro llega en un momento destacado para la salsera, quien recientemente culminó una exitosa gira por Estados Unidos y continúa llevando su música a nuevos escenarios. La canción, compuesta por el piurano Edgar Javier Flores Purizaca, también representa una oportunidad para Tony Manuel, quien busca consolidarse en la industria musical y ha ganado presencia en redes sociales.

“Estoy muy agradecida con el público y con todas las radios que han hecho suyo este tema. Llegar al número uno es una alegría enorme y nos motiva a seguir trabajando para llevar nuestra música cada vez más lejos”, manifestó Brunella Torpoco.

“No sufras corazón” alcanzó el primer lugar del Top 100 Perú de Radio Charts.

La artista también alista una celebración especial por sus cinco años de trayectoria musical. Por primera vez, Brunella festejará su aniversario en noviembre con un espectáculo de gran producción que reunirá a reconocidos artistas nacionales e internacionales, además de varias sorpresas que serán anunciadas próximamente.

Con el éxito de “No sufras corazón” y su esperado aniversario, Brunella Torpoco se prepara para cerrar el año junto a sus seguidores y celebrar uno de los momentos más importantes de su carrera.