El dúo puertorriqueño de reguetón JKing y Maximan volvió a demostrar su vigencia dentro de la música urbana al presentarse como invitados en el concierto de Arcángel, realizado ante más de 45 mil personas en el Estadio San Marcos. Tras esta presentación, los artistas preparan una nueva visita al país del 15 al 25 de octubre junto a IS2EASY Entertainment.

La aparición de JKing y Maximan generó una respuesta inmediata entre los asistentes, quienes los recibieron con una ovación y corearon sus principales canciones. El encuentro se convirtió en una celebración de sus años de trayectoria y de los temas que los mantienen vinculados con distintas generaciones de seguidores del género urbano.

Su participación también evidenció el vínculo que el dúo mantiene con el público peruano, considerado una plaza importante dentro de su recorrido internacional. Los fanáticos no solo acompañaron sus clásicos, sino que demostraron que su música continúa llegando a nuevas generaciones.

JKing y Maximan regresarán al Perú del 15 al 25 de octubre para una nueva gira.

“Queremos agradecer de corazón a nuestro hermano Arcángel por invitarnos a compartir este gran escenario en Perú. Para nosotros fue un verdadero honor acompañarlo y cantar frente a 45 mil personas en una noche tan especial. Gracias al público peruano por recibirnos con tanta euforia, amor y cariño”, expresó el dúo, que también destacó la emoción de escuchar al público cantar sus canciones y aseguró que Perú ocupa un lugar especial en sus corazones.

Luego de esta presentación, JKing y Maximan continuarán llevando su música por Latinoamérica y regresarán al Perú entre el 15 y el 25 de octubre. Para obtener información sobre sus próximas presentaciones, se puede contactar al 999 375 940.