Alfonso Zepeda, conocido artísticamente como Ponchito Zepeda - La Voz Que Enamora, continúa ganando espacio en Lima y el Callao con su propuesta salsera. El cantante peruano-mexicano, que cuenta con 18 años de trayectoria y tres como solista, presenta «El Triste», una nueva versión en salsa del clásico que popularizó José José.

Antes de establecerse en Perú, Ponchito desarrolló parte de su carrera musical en México, donde interpretó salsa y cumbia. Sin embargo, fue en el Callao donde encontró una plataforma para consolidarse dentro de la salsa romántica y conectar con el público chalaco, que ha acompañado su crecimiento artístico.

Sus presentaciones en discotecas y eventos privados de Lima, Callao y otras provincias forman parte de su recorrido musical. Entre las canciones más solicitadas de su repertorio figuran «Dónde Estarás», «Quiero Morir en Tu Piel», «Luna Negra», «Amor Eterno», «Caricias Prohibidas» y «Un hombre busca una mujer», tema que destaca entre los favoritos de sus seguidores.

Con «El Triste», el intérprete busca ampliar su alcance a nivel nacional y ganar presencia en la escena salsera peruana. El lanzamiento también marca el inicio de su primera gira promocional por televisión y radio, con la que espera llegar a nuevas audiencias.

La nueva versión de «El Triste» ya se encuentra disponible en YouTube, Spotify y otras plataformas digitales.