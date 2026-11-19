El dúo cubano Rey Tony & Helabusador, conocido como Los Titis, regresará al Perú en los próximos días luego de obtener el Premio HEAT 2026 a Mejor Canción Viral del Año en México. Durante la ceremonia, los artistas también subieron al escenario principal para interpretar uno de sus mayores éxitos, «Dichavate».

Con más de cinco canciones virales y presencia en las radios locales, los intérpretes llegan al país en un momento destacado de su carrera. «Dichavate» alcanzó el primer lugar en Billboard Peru Songs y Ecuador Songs, convirtiéndose en la primera canción del reparto en liderar una lista de Billboard. Asimismo, permaneció varias semanas en la cima del TOP 50 Perú Tropical. A estos logros se suma su triunfo en los Premios HEAT 2026, con el que se convirtieron en los primeros representantes del reparto en obtener este reconocimiento.

El dúo cubano ofrecerá presentaciones en Cusco, Lima y Trujillo entre el 28 de noviembre y el 8 de diciembre.

«Perú, estamos contando los días para ponerlos a gozar con todos nuestros temas. Agradecemos el apoyo infinito hacia nuestra música. Vamos a brindar un show renovado con muchas sorpresas y sobre todo con mucha energía en el escenario. Estamos felices con este reconocimiento en los Premios HEAT, es un gran paso para la consolidación del género del reparto», expresaron ambos artistas.

Bajo la producción de Michel Boutic, canciones como «Dichavate», «Tienes», «Sin Pena», «Lonly», «Pa’ Que Escondernos» y «La Difícil» han alcanzado popularidad en plataformas digitales, acumulando millones de reproducciones. Para esta nueva visita, la productora 4J Events confirmó las siguientes fechas: 28 de noviembre en Cusco; 29 de noviembre en Choza, Los Olivos; 5 de diciembre en Meneo, Santa Clara; 6 de diciembre en Cardano y la discoteca La Industria; 7 de diciembre en el Círculo Militar; y 8 de diciembre en Trujillo. Para más información sobre la gira, está disponible el número 915 175 505.