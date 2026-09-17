La artista peruana ATINA comienza una nueva etapa en su carrera musical de la mano de la productora ARIEL, con una propuesta que busca mostrar una nueva identidad sonora del Perú. En esta ocasión, la cantante se unió al artista colombo-dominicano Danny Polo para fusionar la energía del afrobeat con las raíces del festejo peruano.

El nuevo tema lleva por título “MANYAS??”, inspirado en una de las expresiones más populares del lenguaje cotidiano peruano. La palabra, utilizada para preguntar “¿entiendes?” o “¿me entiendes?”, se convierte en el eje del coro y aporta a la canción un sello local, directo y fácil de recordar.

ATINA y Danny Polo unen sus raíces musicales en “MANYAS??”.

La canción retrata una historia marcada por la diversión, los encuentros y el disfrute del presente. “MANYAS??” incorpora referencias como la playa, las cervezas, la leche de tigre y otras expresiones populares para construir una mirada juvenil y contemporánea del Perú, utilizando un lenguaje espontáneo y cercano.

Por su parte, Danny Polo incorpora influencias de los sonidos internacionales y elementos de sus raíces colombianas y dominicanas. Esta combinación convierte al lanzamiento en un punto de encuentro entre Perú, Colombia, República Dominicana y Estados Unidos, a través de una propuesta creada para bailar, conectar y disfrutar.

La artista peruana continuará explorando el Afrofestejo rumbo a un EP previsto para 2027.

Para ATINA, “MANYAS??” representa el inicio de un proyecto musical de mayor alcance. Durante los próximos meses, la artista continuará desarrollando el concepto del Afrofestejo junto a ARIEL mediante nuevos lanzamientos, con la mirada puesta en la publicación de un EP en 2027.

Con una carrera que ya le permitió llegar al radar de Billboard, además de sonar en emisoras peruanas como Onda Cero, Studio92, La Zona y La Karibeña, presentarse en eventos como All Music Fest y colaborar con artistas de la escena latina, ATINA inicia ahora una etapa en la que sus raíces peruanas adquieren un papel central.