La cantante peruana de salsa Kate Candela recibió su primera nominación a los Premios HEAT 2026, donde competirá en la categoría Promesa Musical. La ceremonia se realizará el próximo 5 de noviembre en Puerto Vallarta, México, marcando un nuevo paso internacional para la artista, quien ha destacado por adaptar reconocidos vallenatos al ritmo de la salsa.

La incorporación del vallenato a su repertorio representó una nueva etapa en la carrera de Kate Candela. Al llevar canciones conocidas de este género a la salsa, la intérprete logró acercarse a nuevos públicos y ampliar sus oportunidades musicales, mientras consolidaba una propuesta caracterizada por la versatilidad. Entre sus producciones destaca “Mix Qué Bonito”, parte de esta evolución artística.

El reconocimiento internacional llega mientras la cantante atraviesa un proceso de recuperación luego de algunos días complicados de salud que la llevaron a cancelar presentaciones por primera vez en su trayectoria. En medio de esta situación, recibió la noticia de su nominación y ahora se alista para viajar a México y participar en la ceremonia.

“La noticia me tomó por sorpresa. Vengo de días delicados de salud y tuve que cancelar shows por primera vez en mi carrera. Recibir esta nominación justo en medio de mi recuperación fue muy emocionante. Siento que es un paso importante y una señal de que todo el trabajo y la constancia están dando frutos”, señaló Kate Candela.

Kate Candela prepara su llegada a Puerto Vallarta para la ceremonia del 5 de noviembre.

Paralelamente, la artista continúa trabajando en “Desahogo”, un nuevo EP compuesto por seis canciones en el que llevará a la salsa y la cumbia reconocidos temas románticos de distintas épocas. Las primeras tres canciones del proyecto ya pueden escucharse a través de su canal oficial de YouTube.

Kate Candela comparte esta nominación con representantes de diferentes países de Latinoamérica y se prepara para viajar a Puerto Vallarta el próximo 5 de noviembre, donde participará en una ceremonia que marca un nuevo capítulo en su carrera musical.