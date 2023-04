La cantante Brunella Torpoco no solo es un éxito en Perú, sino que también apunta a ganarse un nombre a nivel internacional con presentaciones en todo el mundo. Esta vez, la “dura de la salsa” se alista para volver a Estados Unidos y celebrar con la colonia peruana un show de sabor y mucha alegría.

Mediante una reciente declaración, la intérprete de salsa confesó que el cariño del público es inmenso en todos los lugares donde se presenta, por lo que tiene la confianza que le irá bien en Norteamérica.

“Estas presentaciones son especiales porque la colonia peruana, a través de estas presentaciones, se siente en familia, más cerca a nuestro Perú, y de paso contagia nuestro saoco a la gente americana. Por eso me siento feliz, emocionada para esta nueva travesía, para este nuevo encuentro con mis compatriotas”, aseguró Torpoco.

Por otro lado, Brunella Torpoco también aseguró que no le molesta que le digan que canta muchos covers durante sus shows, ya que ella hace lo que el público le pide y muchas veces es darles una versión fresca a temas ya conocidos.

“A mí no me molesta cuando dicen, Brunella canta covers, eso es verdad y no me molesta que lo digan, pero nosotros hacemos lo que el público nos pide, le damos lo que a la gente le encanta, lo que ellos solicitan sin ningún problema, no me molesta hacerlo y no me avergüenzo de decirlo, si a alguien le incomoda a mí, no. Nosotros nos debemos al público, yo canto lo que ellos me piden, pero también es cierto que me encanta incursionar con temas nuevos, los cuales poco a poco estoy lanzando y al público le está gustando. Hay público para todos”, acotó.

Además, la joven salsera peruana también celebró que uno de sus más recientes lanzamientos, el tema “Te tocó perder”, a semanas de su estreno ya está en el ranking de las principales radios salseras del país.

Brunella Torpoco apareció por primera vez junto a su padre y abuelo en TV y cantaron emotivo tema