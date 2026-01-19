Brunella Torpoco desata la locura en Arequipa con memorable show

Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
La noche del sábado 17 de enero, Arequipa se rindió ante Brunella Torpoco. La reconocida salsera peruana llegó por primera vez al recinto Munays que fue escenario de una noche que quedará en la memoria del público arequipeño.
Brunella Torpoco se presentó por primera vez en este reconocido local y logró un lleno total, confirmando así el enorme impacto que produce su música en el sur del país. El resultado fue contundente: emoción al máximo y un público que no dejó de cantar ni un solo tema.
“Gracias, Arequipa. Me han hecho sentir en casa. Gracias a cada persona que vino a acompañarme y a cantar conmigo. ¡Esto no lo olvidaré nunca!”, expresó Brunella Torpoco, emocionada tras una presentación que marcó un antes y un después en su historia con el público arequipeño.
Este éxito en Munays confirma que Brunella es la artista femenina número uno del momento y sigue conquistando escenarios en todo el país. Arequipa lo vivió, lo cantó y lo gozó.