La modelo peruana Shirley Arica decidió abandonar el “reality” chileno Tierra Brava luego de sufrir un accidente durante una de las competencias.

En ese sentido, Arica tuvo que enfrentar a la participante Nicole Block en un circuito que iniciaba en una estructura metálica, fue ahí que Shirley se golpeó contra el metal y tuvo una fractura de nariz.

“Me rompí la nariz”, dijo la modelo preocupada. Al recibir la atención del paramédico, Arica fue motivada a continuar la prueba a pesar del sangrado y quejas expresadas.

Sin embargo, antes de reiniciar el juego la modelo indicó sentirse mareada. “Uy, no. Ya estoy mareada. Voy a perder esto no más. Me duele la nariz horrible”, comentó la Chica Realidad.

Shirley Arica renuncia a “Tierra Brava”





Luego de retirarse voluntariamente del juego, Arica comentó sentirse frustrada por no terminar la competencia, a pesar de ello, decidió renunciar asumiendo las consecuencias que eso implicaba.

“Me atendieron, me dieron unas pastillas, pero sigo mal, me duele mucho la cabeza, así quiera no lo puedo hacer. No voy a continuar”, afirmó ante la advertencia de los conductores, quienes le decían que al renunciar sería eliminada inmediatamente del reality.

Tras conocer su eliminación de “Tierra Brava”, la modelo prefirió no referirse al tema o brindar alguna declaración adicional. Se limitó a felicitar a Block y desearle éxitos.