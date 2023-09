Shirley Arica fue confirmado en “Tierra Brava” de Canal 13 y así reaccionaron los medios chilenos

Luego de su breve participación en el reality “Los 50″ de México y “El poder del amor” de Israel, la popular y polémica modelo peruana, Shirley Arica, reveló a todos sus seguidores que formará parte del nuevo reality chileno “Tierra Brava”, donde promete dar mucho que hablar. Por ello, la prensa chilena reaccionó ante la confirmación de la modelo al programa.

¿CUÁL FUE LA REACCIÓN DE LA PRENSA CHILENA ANTE LA LLEGADA DE SHIRLEY ARICA A “TIERRA BRAVA”?

Hace unos días, Canal 13 anunció por medio de sus redes sociales una nueva participante de “Tierra Brava”, se trata de la peruana Shirley Arica. De esta manera, los medios del vecino país no dejaron pasar la noticia y hacer énfasis en las polémicas que tuvo la modelo.

Así, la página web BioBioChile mencionó en su plataforma la confirmación de Arica al reality y señalaron lo siguiente: “¿Quién es Shirley Arica? polémica nueva confirmada de Tierra Brava ya fue expulsada de otro reality.”

Respecto al medio El Desconcierto hicieron saber de una posible rivalidad de Shirley Arica y Pamela Díaz. Y es que a Shirley la llaman ‘La Patrona’ y a Pamela ‘La Fiera’ por lo que ambas podrían chocar en algún momento dentro de la convivencia. “Nueva participante es peruana y lanza desafiante frase a Pamela Díaz”, tituló el sitio web.

¿QUÉ DIJO SHIRLEY ARICA TRAS INGRESAR AL REALITY “TIERRA BRAVA”?

El reality “Tierra Brava” confirmó la participación de la modelo peruana, quien se presentó como una mujer dulce y directa. Además, prometió que dará mucho show para el público.

“Soy dulce, aunque no parezca, no me gusta que me vean desnuda, hago muchas cosas bien que no se pueden decir en cámaras. No sé cocinar ningún huevo, aparte que odio la cocina, soy de decir las cosas, pero de ahí a irme de manos o permitir que alguien me ponga la mano, eso no. Nunca he estado en una granja, así que mucha idea no tengo, pero sí soy un poco asquienta. ¿Qué puede esperar la gente? Show y yo soy el show”, señaló.

Como se sabe, Shirley Arica hace poco vivió un hecho polémico al ser expulsada del reality “Los 50″ de Telemundo. Según informó el medio, la peruana fue expulsada por presuntamente haber golpeado a una compañera.

“En realidad no fue como salió en los medios. Fue una discusión, yo obviamente le contesté, y dijeron por ahí que yo la había empujado, pero fue al contrario. Supuestamente nos iban a expulsar a las dos, pero solamente me expulsaron a mí”, aclaró Shirley Arica.