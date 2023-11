Tras las constantes y agudas críticas de Leslie Shaw a su expareja Mario Hart, Korina Rivadeneira salió al frente para asegurar que los comentarios de la cantante no han afectado su relación con el piloto y exchico reality.

En una reciente entrevista con América Espectáculos, la modelo venezolana aseguró que su relación con Mario Hart marcha muy bien y prefieren evitar hacer caso a los malos comentarios.

“Nada, estamos tan bien en este momento que nada nos va a afectar. Nada se puede interferir o meter en eso, él ha decidido no responder y me parece muy bien porque darle más pie a eso no tiene mucho sentido y menos cuando no tiene nada que ver con nosotros”, aseguró.

Asimismo, Korina Rivadeneira dejo en claro que está enfocada en sus proyectos actorales y prefiere mantener la tranquilidad de su hogar antes que enfrascarse en una pelea mediática con alguna persona.

“Mejor que lo deje ahí nomás, él está haciendo de todo. Yo estoy actuando, que es lo que me gusta a hacer. Estoy avanzando, a paso lento, pero seguro. Estoy en una etapa donde todo es bonito, lleno de bendiciones, mucho amor”, precisó Korina.

Korina Rivadeneira habla sobre ataques de Leslie Shaw a Mario Hart

Como se recuerda, Leslie Shaw volvió a ser noticia luego de calificar como “una falta de respeto” el hecho de considerar que volvería a trabajar con Mario Hart. Además, dijo que el nivel musical del excombatiente está “en el subsuelo” y que “no es compositor, productor, no baila, es feo, se viste feo, no le veo nada”.