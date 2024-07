En una entrevista en exclusiva con Saltar Intro de El Comercio vía Zoom, Bárbara Mori, Ximena Sariñana, Natalia Tellez y Amorita Rasgado hablan de su participación en la primera temporada de “Las Azules”, una serie dirigida por el esposo de Mori, Fernando Rovzar, que deja el final abierto para una segunda. Además, Mori y Sariñana recuerdan sus visitas a Perú para trabajar en series y películas.

"Las Azules" Sinopsis de Apple TV Durante la transformación política y social de México en 1968, algunas mujeres de México se volvieron activistas del cambio. A pesar de la cultura patriarcal y de haber obtenido el derecho al voto hasta 1954, ellas se unieron en un incipiente movimiento feminista que llevó a la, entonces, escandalosa idea de que las mujeres podían convertirse en oficiales de la policía mexicana. Vestidas de azul, un cuerpo especial se formó sin mayores aspiraciones, pero con el tiempo marcó la historia.

Ximena Sariñana y Bárbara Mori: entrevista completa

¿En qué se parecen “Rubí” y “Las Azules”?

Rubí Perez Ochoa, personaje principal de Televisa en 2004, dimensionó la fama de Bárbara Mori de una forma incalculable. En Perú, la actriz mexicana es más interceptada en la calle por ser la bella y pretenciosa protagonista de “Rubí”, que por su papel protagónico en la película del peruano Ricardo de Montreuil, “La mujer de mi hermano” (2005) u otros roles que haya tenido.

Bárbara Mori interpreta a María en "Las Azules" y a Rubí Pérez en "Rubí".

Además de las telenovelas donde ha participado, “Las Azules” significa un salto importante en la carrera internacional de Mori. La serie de Apple TV+ es una ventana para destapar ese feminismo y sensibilidad más naturalmente visto en sus redes sociales. Su personaje, María, es una ex lectora de novelas policiacas y una mujer que intenta rescatar su matrimonio. En el contexto de un México violento, la mujer se une a la primera fuerza policial femenina del país junto a un grupo de mujeres. Y lo hace como un acto de rebeldía. “Rubí y María se parecen en la fuerza que tienen”, descubre Bárbara Mori en la entrevista con este diario.

“María encuentra la fuerza a través del cuerpo policíaco femenil, y la determinación para ir en busca de sus sueños, para empezar a usar su voz, que no la usaba, porque fue criada y educada en una época ultraconservadora, donde la mujer no podía opinar, casi que era limitada a ser solo una esposa y dedicarse a los roles domésticos, por así decirlo”, agrega Mori.

"Hace más de 50 años, las mujeres eran así. ¿Y qué crees? En el 2024, muchas mujeres todavía tienen miedo de ser ellas mismas, los hombres también, debido al tipo de sociedad en la que nos criaron" Bárbara Mori, actriz mexicana

Hay un cambio importante en María, personaje de Mori, cuando la mujer ingresa a la policía mexicana. “Descubre que es posible decir ‘no’ y expresar su verdad. Eso es lo que Rubí siempre mostraba a la mujer latinoamericana, que podía decir las cosas. Nada más en que la forma en que las decía Ruby… pues no eran tan correctas. Pero estas mujeres (María y Rubí) están unidas por estas ganas de usar su voz. Para mí, interpretar a María y poder tener el contexto de esa época fue hermoso. Hace más de 50 años, las mujeres eran así. ¿Y qué crees? En el 2024, muchas mujeres todavía tienen miedo de ser ellas mismas, los hombres también, debido al tipo de sociedad en la que nos criaron”, sostiene con seriedad.

Bárbara Mori y Ximena Sariñana recuerdan el Perú

Mori mencionó la nueva cinta del director peruano Ricardo de Montreuil, “Mistura”, que la actriz mexicana protagoniza con Christian Meier y también con su hijo, Steffano Meier. “Estuve hace poco en Perú filmando ‘Mistura’, que se estrena este año, eso espero. Fue una experiencia maravillosa”, comenta la actriz sobre el drama ambientado en la Lima de 1960.

Bárbara Mori celebra una noche en Lima con el equipo de rodaje de "Mistura", película peruana dirigida por Ricardo de Montreuil.

“Tuve la oportunidad de quedarme tres ‘mesecitos’ en Perú, disfrutar de la comida y la ciudad de Lima. Me parece increíble el ‘calorcito’ de la gente peruana que me quiere tanto, que cuando me encuentra en la calle, solamente me da su ‘amorcito’ y eso es delicioso siempre a donde voy”, expresa Mori.

La cantante mexicana Ximena Sariñana, nominada a los Premios Grammy Latino y recordada por su actuación en la película “Niñas Mal”, vino a Perú en diferentes oportunidades, como por conciertos y para participar en la serie “Un día eres joven” de Movistar. “Híjole, me muero con la comida de Perú”, ríe la actriz con el recuerdo de sus días en Lima.

Bruno Ascenso dirige a Ximena Sariñana en "Un día eres joven", una serie de Ascenzo y Joanna Lombardi para Movistar.

“Fue muy entretenido trabajar en Perú y conocer la industria por allá. Quiero mucho a ese país, les mando muchos besos”, dice sobre su participación en la serie de Movistar, cuyas actrices principales fueron las peruanas Jely Reátegui y Gisela Ponce de León.

La canción original y un personaje autista

Ximena Sariñana canta la canción principal de la cuña de presentación de “Las Azules”, “Tú no me perteneces” (“You Don’t Own Me”). “No soy tuya / No soy de ti un juguete más / No soy tuya / No me dirás con quién quiero estar”, dice la letra original.

Ximena Sariñana aparece en la cuña de presentación de "Las Azules", donde se escucha su interpretación musical.

“Fer (Fernando Rovzar) y ‘Lin’, que en paz descanse, me encomendaron esta canción, que ellos tenían muy claro cuál iba a ser, y además es un himno de la época feminista, debido a la temática y la letra. Para nosotros, era importante llevarla al contexto del país y la ciudad donde sucede la historia. Entonces, pude hacer una traducción al español y musicalizar con ciertos instrumentos que me recordaran a la Ciudad de México, como la marimba veracruzana y la trompeta, son sonidos muy callejeros hoy en día”, cuenta Ximena Sariñana.

Ximena Sariñana es la policía Ángeles en "Las Azules" ("Women in Blue").

En la serie, la actriz y cantante mexicana interpreta a Ángeles, una analista de huellas con trastorno del espectro autista. Se viste de azul, usa lentes y una peluca de cabello rojizo, muy al estilo de la detective Vilma Dinkley de ‘Scooby Doo’. Con el mismo concepto, Sariñana interpreta a la mejor analista de huellas de la Policía de México y, con un peculiar carácter tierno, resuelve las pistas del misterio principal de la trama.

“Nunca me había tocado un personaje que tuviera una condición tan específica como estar dentro del espectro del autismo. Sentía mucha responsabilidad de interpretar a Ángeles correctamente, respetuosamente y con mucha información de por medio. Al final, estoy muy contenta, porque logramos que sea un personaje muy único en base a todo el respaldo que recibí de fundaciones, entrevistas con personas, la confianza de Fer y mi ‘coach actoral’”, agrega la actriz.

“Las azules”: Natalia Téllez y Amorita Rasgado

OTROS PERSONAJES EN "LAS AZULES" Las actrices mexicanas interpretan a las primera policías de México en la nueva serie de Apple TV+.

Las actrices mexicanas Natalia Tellez y Amorita Rasgado se convierten en Valentina y Gabina, dos mujeres que viven la emoción de ser policías de forma diferente. Valentina, basada en la lucha feminista de la época, encuentra una forma de romper paradigmas de los hombres sobre las mujeres al incluirse en la primera fuerza policial femenina del país. En cambio, Gavina viene de una cuna de hombres policías y quiere seguir los pasos de sus hermanos, aunque su padre se siente avergonzado con su decisión de ser policía, en una época donde la mujeres se dedicaban al hogar y la familia.

“Empecé explorando a Gavina desde el uso de las armas”, comenta Amorita Rasgado a este diario. “Fue bonito entenderla desde la rudeza del objeto, que justo era de donde viene: el frío del arma, esa dureza de los hombres. No del machismo, pero sí de la fuerza del hombre. Hicimos mucho trabajo actoral con Gabriel (, su hermano. Pero siento que Gavina era como un hombre en su casa. Cuando descubre a las policías ‘Las Azules’, empieza a ver otro mundo junto a Valentina, María y Ángeles”, agrega.

“Valentina tiene muchos privilegios, vive un feminismo más conceptual, porque ella leía, iba a las marchas de las estudiantes, tenía discusiones con hombres y hacía una especie de activismo”, comenta Natalia Tellez. “Cuando Valentina llega a ‘las azules’, es que puede ejercer ese feminismo real y alzar la voz. No era lo mismo que un compañero le dijera ‘tú callate’, sino que ahora puede poner en práctica lo que piensa. A muchas mujeres nos pasa eso al enfrentarnos a las verdaderas dificultades y desigualdades”, añade.