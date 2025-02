La franquicia de “Shingeki no Kyojin” ha llegado a su punto culminante con “Attack on Titan - The Last Attack”, una película que no solo recopila los eventos finales del anime, sino que también los eleva a un nivel cinematográfico impresionante. Con una animación mejorada, una banda sonora que despierta emociones y una narrativa que cierra con broche de oro la historia de Eren, Mikasa, Armin y el resto de los personajes, esta producción es un regalo para los fans y un testimonio del legado de Hajime Isayama.

Aquí en Saltar Intro de El Comercio te contamos qué nos pareció la última película de la franquicia.

Una animación mejorada que deslumbra

MAPPA ha vuelto a demostrar su maestría en la animación con “The Last Attack”. A pesar de la controversia inicial por la implementación de CGI en temporadas anteriores, el estudio ha refinado su técnica para ofrecer secuencias de combate impactantes y detalladas. Cada movimiento de los titanes, cada expresión en los rostros de los personajes y cada escenario postapocalíptico lucen más vívidos que nunca. La batalla final contra Eren y la lucha de los protagonistas por salvar a la humanidad se presentan con una fluidez visual y una intensidad que solo se pueden experimentar en la pantalla grande.

La música de Kohta Yamamoto: Una sinfonía de emociones

Uno de los aspectos más sobresalientes de la película es su banda sonora, compuesta por Kohta Yamamoto en colaboración con Hiroyuki Sawano. La música en “The Last Attack” no es solo un complemento, sino una fuerza narrativa que impulsa cada escena. Desde los temas épicos que acompañan las batallas hasta las melodías melancólicas que refuerzan los momentos más emotivos, la banda sonora juega un papel crucial en la inmersión del espectador.

“Shingeki no Kyojin” se despide con su película final. (Foto: MAPPA)

La nueva versión de “Ashes on The Fire” resuena con un impacto devastador en la batalla final, mientras que “ətˈæk 0N tάɪtn” revive la adrenalina de los primeros enfrentamientos contra los titanes. Sin duda, la música de Yamamoto y Sawano es un elemento imprescindible que convierte cada momento en una experiencia inolvidable.

Un cierre magistral para una historia legendaria

La narrativa de “Attack on Titan - The Last Attack” es una montaña rusa de emociones. La película no solo se enfoca en la espectacularidad de la acción, sino que también explora la complejidad de los personajes y las decisiones que los han llevado hasta este punto. Eren Jaeger, quien comenzó como un joven impulsado por la venganza, llega a su desenlace como un personaje trágico y multifacético. Mikasa y Armin, por su parte, enfrentan las consecuencias de sus elecciones con una madurez conmovedora.

El guion respeta la esencia del manga y del anime, logrando que incluso aquellos que conocen la historia de antemano sientan el peso de cada escena. Las revelaciones finales, los sacrificios y la resolución del conflicto ofrecen un final satisfactorio que permanecerá en la memoria de los fans por años.

Un espectáculo cinematográfico inolvidable

Si hay algo que distingue a “The Last Attack” es su capacidad para convertir una historia ya conocida en una experiencia cinematográfica nueva y emocionante. La edición, el sonido envolvente y los efectos visuales realzan la inmensidad de los escenarios y la brutalidad de las batallas. La gran pantalla permite apreciar cada detalle, desde la devastación causada por el Retumbar hasta la desesperación reflejada en los ojos de los protagonistas.

La escena del bebé en "Shingeki no Kyojin: The Final Season" ha sido catalogada como la más triste y oscura de dicho anime. (Foto: Crunchyroll)

Para quienes han seguido la historia de “Shingeki no Kyojin” desde su inicio en 2013, esta película es la recompensa definitiva. No solo cierra una de las sagas más influyentes del anime moderno, sino que lo hace con un nivel de calidad excepcional.

Conclusión: Un final digno de un titán

“Shingeki no Kyojin: Attack on Titan - The Last Attack” es mucho más que una simple película recopilatoria; es una carta de amor a los fans y un homenaje al legado de Hajime Isayama. Con una animación pulida, una banda sonora conmovedora y una historia que deja huella, esta producción se posiciona como uno de los eventos cinematográficos más importantes para el anime. Si eres fan de “Attack on Titan”, esta es una experiencia que no puedes perderte.

La película ya se encuentra disponible en todas las salas de cine de Perú.

