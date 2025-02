Los fanáticos de “Attack on Titan” finalmente podrán revivir el desenlace épico del anime en pantalla grande. “Shingeki no Kyojin: Attack on Titan - The Last Attack”, la película recopilatoria del último arco de la serie, se estrenará en todos los cines de Perú este jueves 27 de febrero de 2025.

Este largometraje de 145 minutos reúne los eventos finales de la obra de Hajime Isayama con una calidad mejorada, ofreciendo una experiencia cinematográfica inmersiva con el impactante cierre de la historia de Eren Yeager, la Tropa de Reconocimiento y el destino de la humanidad.

Tráiler oficial de “Shingeki no Kyojin: Attack on Titan - The Last Attack”

Sinopsis

El mundo se encuentra al borde de la destrucción. Luego de descubrir la verdad sobre los Titanes y la historia de la humanidad, Eren Yeager desata el “Retumbar”, un cataclismo apocalíptico con la intención de aniquilar a todos sus enemigos más allá de la isla de Paradis.

Sin embargo, sus antiguos aliados, encabezados por Mikasa, Armin, Reiner y Levi, se unen para detenerlo antes de que sea demasiado tarde. En esta batalla final, se enfrentarán a enemigos tanto humanos como titánicos, poniendo a prueba su valentía, ideales y la verdadera naturaleza del libre albedrío.

¿Podrán frenar el Retumbar antes de que todo sea destruido?

Ficha Técnica

Título original: Shingeki no Kyojin: The Last Attack

Duración: 145 minutos

145 minutos Género: Acción, drama, fantasía oscura

Acción, drama, fantasía oscura Estudio: MAPPA

MAPPA Dirección: Yuichiro Hayashi

Yuichiro Hayashi Guion: Hiroshi Seko (basado en el manga de Hajime Isayama)

Hiroshi Seko (basado en el manga de Hajime Isayama) Música: Hiroyuki Sawano, Kohta Yamamoto

Hiroyuki Sawano, Kohta Yamamoto Distribuidora: Pony Canyon

Seiyuus y personajes principales

Eren Yeager - Yuki Kaji

- Yuki Kaji Mikasa Ackerman - Yui Ishikawa

- Yui Ishikawa Armin Arlert - Marina Inoue

- Marina Inoue Levi Ackerman - Hiroshi Kamiya

- Hiroshi Kamiya Reiner Braun - Yoshimasa Hosoya

- Yoshimasa Hosoya Jean Kirstein - Kisho Taniyama

- Kisho Taniyama Connie Springer - Hiro Shimono

- Hiro Shimono Pieck Finger - Manami Numakura

- Manami Numakura Falco Grice - Natsuki Hanae

- Natsuki Hanae Zeke Yeager - Takehito Koyasu

¿Dónde ver “Shingeki no Kyojin: Attack on Titan - The Last Attack” en Perú?

La película se proyectará en todas las cadenas de cine del país. La venta de entradas ya está disponible en las páginas web de estos cines, así como en sus aplicaciones móviles.

Un evento imperdible para los fans de Attack on Titan

Esta película marcará el cierre definitivo del anime después de 11 años desde su estreno en 2013, convirtiéndose en un evento imperdible para los seguidores de la franquicia. Con una animación mejorada y una banda sonora impactante, “Shingeki no Kyojin: The Last Attack” es la oportunidad perfecta para experimentar el final de la historia en toda su magnitud.