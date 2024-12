La esperada película “Shingeki no Kyojin: Attack on Titan - The Last Attack”, que cierra la legendaria saga basada en el manga de Hajime Isayama, ha confirmado su llegada a los cines peruanos en 2025. Aunque aún no se ha revelado la fecha exacta de estreno, los fanáticos ya se preparan para revivir el épico final en pantalla grande.

Tráiler oficial de “Shingeki no Kyojin: Attack on Titan - The Last Attack”

¿De qué trata “Shingeki no Kyojin: Attack on Titan - The Last Attack”?

La película es una versión recopilatoria de los capítulos finales de la serie, abarcando los momentos culminantes de la historia en una experiencia visual de 145 minutos. Con imágenes remasterizadas y una producción mejorada, los espectadores podrán ser testigos del enfrentamiento definitivo entre Eren Yeager y sus antiguos aliados en el contexto del Rugido de la Tierra, el apocalíptico plan de destrucción que pone en peligro a la humanidad.

La trama explora los dilemas morales, las alianzas y traiciones que han definido la serie, mientras los personajes luchan contra el tiempo para decidir el destino del mundo.

Actores de voz principales

La película reúne al talentoso elenco que ha dado vida a los personajes en la versión japonesa. Entre ellos destacan:

Yuki Kaji como Eren Yeager

como Eren Yeager Yui Ishikawa como Mikasa Ackerman

como Mikasa Ackerman Marina Inoue como Armin Arlert

como Armin Arlert Hiroshi Kamiya como Levi Ackerman

como Levi Ackerman Romi Park como Hange Zoë

como Hange Zoë Takehito Koyasu como Zeke Yeager

Este reparto ha sido ampliamente reconocido por transmitir la intensidad emocional y los dilemas internos de los personajes a lo largo de la serie.

Sinopsis oficial

Mientras el Rugido de la Tierra arrasa el mundo, Eren Yeager se posiciona como la última esperanza y el mayor enemigo de la humanidad. Mikasa, Armin y el resto de sus antiguos aliados enfrentan una decisión imposible: salvar al mundo o detener a su amigo. En esta batalla final, los valores, las lealtades y la supervivencia chocan en un desenlace lleno de emoción, tragedia y acción desenfrenada.

Ficha técnica de “Shingeki no Kyojin: Attack on Titan - The Last Attack”

Título original: Shingeki no Kyojin: Attack on Titan - The Last Attack

Shingeki no Kyojin: Attack on Titan - The Last Attack Duración: 145 minutos

145 minutos Director: Yuichiro Hayashi

Yuichiro Hayashi Guion: Hiroshi Seko (basado en el manga de Hajime Isayama)

Hiroshi Seko (basado en el manga de Hajime Isayama) Estudio de animación: MAPPA

MAPPA Género: Acción, drama, fantasía oscura

Acción, drama, fantasía oscura Estreno en Perú: Confirmado para 2025 (fecha exacta por anunciar)

“Shingeki no Kyojin: Attack on Titan - The Last Attack” promete ser una experiencia cinematográfica inolvidable, tanto para los seguidores veteranos como para quienes desean revivir el clímax de una de las sagas más influyentes del anime. Mantente atento a las actualizaciones para conocer la fecha de estreno y asegurar tus entradas.

VIDEO RECOMENDADO Saltar Intro | Tráiler de "One Piece". (Fuente: Netflix)