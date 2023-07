No cabe duda que el anime “Shingeki no Kyojin” (”Attack on Titan”) es el anime más aclamado en los últimos años. La obra creada por Hajime Isayama ha generado un grande grupo de fans debido a su increíble historia que te puede llevar a cambiar de estado de ánimo en segundos. Cada vez nos acercamos más al desenlace de la trama y aunque todavía no sabemos cómo va a terminar, muchos seguidores se encuentran en incertidumbre porque puede que el final no sea agradable.

El anime fue lanzado en el 2013, y desde ahí no ha parado en cosechar éxitos. Además, ha sido galardonada con diferentes premios, pues tiene un complejo guion, lo cual lo llevo a ser alagado por varios críticos. Muchos fans se encuentran ansiosos por saber como concluirá esta magistral historia.

¿Cuándo se estrenará la parte 4 de la temporada final?

“Shingeki no Kyojin: The Final Season”, parte 3 se estrenó el 3 de marzo del 2023 y se planeaba que esta parte 4 salga al aire en la misma fecha. MAPPA mediante una declaración oficial señalo que ese era el objetivo, pero el proceso y la cantidad de trabajo provocó que se extendiera más de lo esperado.

La noticia alborotó a todos los seguidores de “Attack no Titan”, sin embargo, se puede asegurar que el lanzamiento de la esperada gran final será este mismo año. Por su parte, MAPPA, ha prometido mantener actualizados a los usuarios con cualquier información sobre el anime en su página web oficial.

Titán Final de Eren Jaeger. / Foto: Captura de video - Crunchyroll

Recordemos que en la parte 3 de “Shingeki no Kyojin: The Final Season”, el retumbar se encuentra avanzando y esto origino una batalla entre nuestros protagonistas. La escena acompañada de una nueva canción, culmina con Armin amenazando con que detendrá a como de lugar a Eren y le pregunta: “que parte de ti es libre”.

¿Dónde ver “Shingeki no Kyojin: The Final Season”, Parte 4?

Como es habitual, se espera que los últimos capítulos de la serie sean transmitidos por el canal NHK en Japón y En otros países a través de la plataforma Crunchyroll. Aunque, también existen formas no convencionales que puedes encontrar en redes sociales o en tu buscador favorito.

Tráiler oficial

El tráiler oficial del final de temporada se reveló el 2 de julio. Lo puedes ver aquí:

Ficha técnica de “Shingeki no Kyojin: The Final Season”

Título original: “Shingeki no Kyojin: The Final Season”

Título en inglés: “Attack on Titan: The Final Season”

Fecha de estreno: 7 de diciembre de 2020

Estudio de animación: MAPPA

Director: Jun Shishido

Guionista: Hiroshi Seko

Música: Hiroyuki Sawano, Kohta Yamamoto

Género: Acción, Drama, Fantasía, Misterio, Seinen, Terror