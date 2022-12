Que hubiera buenas series animadas en 2022, ocurre más bien a pesar de la industria que gracias a esta. Mientras continúan los problemas para los animadores, que en Estados Unidos ganan menos que los que hacen contenido de acción real, grandes plataformas de streaming han golpeado a estos contenidos.

Si bien Netflix entregó la notable “Love Death and Robots” temporada 3, que incluye el hipnótico episodio “Jibaro”, cuya fluidez se acerca a la acción real, así como el aclamado anime “Cyberpunk: Edgerunners”; el servicio en conjunto ha cancelado varios de sus proyectos. Así, desarticuló la producción de “Bone”, basada en el cómic clásico de Jeff Smith, y de la serie de dragones “Wings of Fire” de la nominada al Oscar Ava DuVernay. El mayor servicio de streaming también canceló otras series, todo en marco del anuncio de inicios de año, cuando perdió más de 200.000 suscriptores. Aunque según fuentes de Variety, no se debió a un tema monetario.

El otro golpe a la animación llegó de HBO Max, que por un lado entrega la notable “Primal” temporada 2, creada por un Genndy Tartakovsky más desatado que nunca; así como la divertidísima “Harley Quinn” temporada 3, pero retiró de su parrilla más de una decena de series animadas originales, incluyendo la aclamada “Infinity Train” y “Close Enough”, del creador de “Un show más”; lo cual es una “poda” en contexto de la fusión de la empresa madre, Warner Bros., con Discovery. Siendo justos, los problemas de HBO Max van más allá y se extienden a sus series y películas live action retiradas del servicio para no pagarle dinero extra a actores y creadores.

Adicionalmente, se supo de la fusión de Warner Bros. Animation con los estudios Cartoon Network, lo que puso en duda la continuidad de la marca que, desde su nacimiento en 1992, lanzó clásicos como “Johnny Bravo”, “Las chicas superpoderosas” y “Hora de aventura”. Cartoon Network dijo en respuesta que no ha “muerto” y que solo está cumpliendo 30 años, pero la duda permanece.

Por el lado de Disney+, el gigante del entretenimiento estrenó nuevos episodios de “The Owl House”, que sigue las aventuras de Luz Noceda, una adolescente de gran imaginación que termina en un mundo de magia; uno de sus mayores lanzamientos disponibles en América Latina, aunque todavía la plataforma tiene pendiente de estrenar los episodios nuevos de “Miraculous: las aventuras de Ladybug”, serie francesa que conquista al mundo.

Pero no todo ha sido positivo con la animación y Disney+. La plataforma tiene los derechos de transmisión del anime “Bleach”, tanto de la serie original como de los nuevos episodios lanzados este año. Esta historia está disponible en Brasil, pero no en el resto de Sudamérica. Se desconoce cuándo transmitirá los episodios, duda que se mantiene también para la temporada 2 de “Tokyo Revengers”, que llegará en 2023 y cuyos derechos internacionales también adquirió.

Siguiendo con el anime, no hay no hay novedades sobre mejoras en las condiciones de los trabajadores en Japón. Puede que haya series aclamadas como “Attack on Titan” y “Chainsaw Man” del estudio Mappa, que este 2022 lanzaron temporadas notables, pero que se sostienen en la explotación de los animadores. Tiempos difíciles en todo el mundo en el negocio de los dibujos.