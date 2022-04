“Attack on Titan” (“Shingeki no Kyojin”) no terminó el último domingo 3 de abril. En cambio, volverá en 2023 con la tercera parte de su última temporada, lo cual parece una mala broma si se considera que desde el 2020 se anuncia que esta serie está en recta final. Más allá de los motivos que llevaron a Mappa, el estudio de animación, y NHK, el canal que la emite en Japón; a tomar la decisión de retrasar la conclusión; la serie nos dejó con un episodio notable. Y fiel a su estilo, da pie a debate.

A continuación, SPOILERS de “Attack on Titan” 87, “El amanecer de la humanidad”.

La versión de Mikasa

El episodio hace algo inusual y nos ofrece dos puntos de vista específicos. La primera mitad del episodio es contada desde la perspectiva de Mikasa Ackerman, quien recuerda el viaje del grupo de exploración a Marley antes de la declaratoria de guerra. Conocemos que Eldia quiso un camino para la paz, pero en territorio enemigo encontró odio incluso en los grupos “aliados”.

Pero “El amanecer de la humanidad” no solo está solo para revelar esta información y así “justificar” el crimen de Eren. En este recuerdo aparecen los ciudadanos de Marley, que viven su vida normalmente, pero cuya xenofobia surge a la menor provocación, no solo contra los “demonios de la isla”; sino contra migrantes como es el caso de Ramzi, niño que el grupo de Eren encuentra. La situación no es sencilla porque este niño también es un ladrón. Hubiese sido muy fácil mostrar que el niño no hizo nada malo y solo fue víctima de ataques, pero “Attack on Titan” rehúsa ir por ese camino. Aquí todos, incluso el más amable, están manchados.

Levi Ackerman y Ramzi, un niño ladrón a cuyo alrededor gira una de las tramas más enternecedoras del episodio. Foto: Crunchyroll.

Estos recuerdos de Mikasa no solo son valiosos por la información que ofrecen, sino por el cómo ella interpreta los interpreta. Mikasa se pregunta si acaso eligió no ver cómo era Eren realmente. Este es un enfoque que había faltado en esta temporada, donde la soldado tuvo escaso protagonismo, como un ente sin voluntad, pendientes solo de Eren; distinta a la Mikasa de las primeras temporadas, donde tenía más decisión. Esta primera mitad del episodio, si bien tiene un punto de vista bastante limitado, pone detalles en un lienzo donde solo habíamos visto pinceladas bruscas. El Titán de Ataque incluso llora, sin motivo aparente, lo cual da a entender un conflicto interno.

"Attack on Titan, que parecía ser una historia de la resistencia de la humanidad contra una amenaza imposible, se transformó en el origen de un villano".

Esta primera parte del episodio también hacer algo inédito en “Attack on Titan”: explorar los sentimientos de Eren hacia Mikasa, quien se pregunta si unas palabras distintas en el momento, confesarle su amor al soldado, adecuado habrían evitado el genocidio. Pero no hay tiempo para ahondar en el arrepentimiento, pues el recuerdo muestra que Eren persiguió a Ramzi hasta su campamento de refugiados. Allí, tal vez como agradecimiento por salvarlo, la familia y amigos del pequeño arman una fiesta precaria pero feliz con alcohol, comida y música; un momento de felicidad inusual en una serie que se sostiene en la muerte constante. Es una de estas escenas que, al verla, se identifica como la felicidad antes del horror. Puede que, además, este sea el único momento de toda la serie donde vemos una sonrisa sincera en Eren tras su niñez; no una sonrisa incómoda o de ingenuidad, pero sí la expresión de alguien que aprecia lo que tiene.

Justo después de este momento los personajes comprueban una vez más, en el congreso desarrollado para debatir el destino de la Isla Paraíso, que el mundo no los aceptará. Aquí es donde Mikasa le pierde el rastro a Eren y donde empieza la segunda parte del episodio.

Mikasa y Sasha, en uno de los últimos momentos que compartirán juntas. Foto: Crunchyroll.

La versión de Eren

Esta es la primera vez en toda la temporada en la que tenemos el punto de vista de Eren Yeager, convencido que exterminar a todos los países fuera de la isla es la única solución para salvar a sus amigos. Él lo sabe incluso antes de poner un pie en Marley y le revela el plan a dos personas, primero a Floch Forster, pues necesita un aliado dispuesto a ensuciarse las manos; y luego a la “peor chica del mundo”; Historia Reiss.

Pero no solo vemos conversaciones con ambos. El episodio también vuelve a mostrar otro momento de la conversación que Eren y Zeke tuvieron en Marley antes de la declaratoria de guerra; donde se vuelven a explorar los sentimientos de Eren por Mikasa. Todo esto forma una especie de rompecabezas, con escenas separadas por días en algunos casos, por semanas en otros; donde el portador del Titán de Ataque muestra decisión en cometer genocidio, en lo que sabemos es el convencimiento de estar en lo correcto luego de ver el futuro.

Como todo en esta serie, el cómo se muestran ciertas situaciones complica tener pensamientos específicos hacia un personaje. Eren, dentro de todo el horror que se propone a llevar a cabo, provoca rechazo, pero también pena cuando se observa su automutilación para infiltrarse como un eldiano herido. Una especie de castigo por lo que está a punto de hacer y que el espectador, tras semanas de espera, por fin verá. Tenemos un primer vistazo al poder del “Retumbar de la Tierra”, donde incontables titanes de tipo colosal se abren paso por el mundo y, en este caso, por el mar. La alianza de países tiene preparada una armada de buques para frenar a las bestias.

El "Retumbar de la Tierra" en imágenes. Foto: Crunchyroll.

Es una escena brutal en una serie llena de escenas brutales, no necesariamente por la destrucción, la cual está presente: titanes que expulsan vapor con tal potencia y calor que destruyen la carne del enemigo y mandan a volar los acorazados; titanes que soportan cañonazos como si se fueran picaduras de mosquitos. Es la versión reversa del miedo que la Isla Paraíso sintió por cien años con el acoso de los titanes fuera de los muros. Los soldados, antes de perecer, tienen la visión infernal del Titán de Ataque, una jaula de huesos que se alza hacia el cielo.

Entonces volvemos al punto de vista de Eren, quien repite las palabras que dijo años atrás cuando los titanes aplastaron su hogar. “Los destruiré a todos”. Él cumplió su palabra, pero la escena no se presenta ante el espectador como la de un héroe que consigue su objetivo, sino como el de un monstruo que se abre paso. Sin esa frase, sin esos recuerdos estratégicamente puestos, esta sería la representación de un apocalipsis y nada más. No es que “Attack on Titan” quiera que empaticemos con Eren, o no solamente eso, pues es el mensaje que ha contado desde el primer episodio. Luego de mostrarlo como héroe por tantos años, enmarcar sus actos de esta manera es lo más honesto. Esta es la historia que Eren empezó y ahora la termina.

“Attack on Titan” estrenará sus últimos episodios en 2023, cuando se cumplirán 10 años desde la primera emisión del anime. Una historia que parecía ser acerca de la resistencia de la humanidad contra una amenaza imposible, se transformó en el origen de un villano que, a pesar de sus redes de apoyo, eligió infringir dolor a todo el mundo sin importarle que justos paguen por pecadores. No es una serie sencilla, por la trama en un lado, pero también por los paralelismos con el mundo real; la trama de los eldianos es incluso más siniestra si se analiza a fondo qué representa. Quiero creer que los fans no hubiesen mostrado tanta empatía con Eren si hubiesen sabido qué haría años después. O que el estudio de animación hubiese enmarcado las acciones de este personaje con heroísmo.

Tal vez ya sea demasiado tarde para convencer a los yaegeristas de la vida real de la verdadera naturaleza de Eren; mientras que en la ficción sería incluso más tarde para evitar una masacre. Pero eso siempre ha sido una constante en “Shingeki no Kyojin”: incluso cuando parece imposible, la humanidad continúa en pie de lucha.

El verdadero rostro de Eren Yaeger. Foto: Crunchyroll.

Pensamientos sueltos

¿Por qué un episodio con tanta muerte se llama “Amanecer de la humanidad”? Depende de a quién se consideren humanos. Si Eren es capaz de tanto, necesariamente ve a los demás, a los que no son eldianos, como seres desechables.

El nombre de Ramzi se menciona en el manga, posteriormente. Sabremos más de él en 2023.

Si bien Mikasa tuvo su merecida cuota de protagonismo, este ha sido insuficiente no porque su punto de vista haya tenido pocas escenas, sino porque giró en torno a Eren. El autor no le permite tener sueños propios a Mikasa, que siempre pone por delante al amor de su vida.

Esto ocurre hasta cierto punto con Historia Reiss, cuyo desarrollo de personaje fue puesto en el cajón esta temporada. La reina, cuando por fin aparece, lo hace para confrontar a Eren por el genocidio que cometerá.

“¿Y si tuviese un hijo?” Estas palabras de Historia sembraron dudas en el manga y siembran dudas ahora. ¿Y si en realidad el padre del bebé es Eren?

Otra pregunta sin respuesta: ¿Eren le borró los recuerdos a Historia?

La escena de Levi con el payaso merece un texto aparte. Demasiado divertida.

La felicidad de Mikasa al probar helado es algo que vivirá gratuitamente en mi memoria para siempre.

Foto: Crunchyroll.

La elección del tema “Vogel im Käfig” (“Pájaro enjaulado”) para mostrar a Eren en plena destrucción no es casual. Es la canción que se escuchó, aunque sin voces, cuando su madre fue asesinada por un titán. Para Eren, cometer este genocidio es lo correcto de una manera retorcida.

Al traducirlas del alemán, las letras de “Vogel…” son muy precisas con lo que ocurre en el episodio: “ Todo lo que vive morirá un día/ Estemos listos para morir o no / Ese día vendrá seguramente ”. Pero, como la serie misma, es un tema contradictoria cuya última estrofa dice que “ nadie debe ser privado de su vida caprichosamente ”.

”. Pero, como la serie misma, es un tema contradictoria cuya última estrofa dice que “ ”. Siguiendo con el análisis musical, el opening de esta tanda de episodios, “The Rumbling”, representa la justificación de Eren. “All I ever wanted to do was save your life I never wanted to grab a knife, I swear” ( ”Todo lo que siempre quise fue salvar tu vida, nunca quise tomar el cuchillo, lo juro” ). Toda una red flag .

). Toda una . Eren pasa a ser aquello que juró destruir: alguien que le quita a los demás su libertad. Una jaula figurativa, pero también literal, por la forma que asume su Titán Fundador.

Mikasa se pregunta si, al haberle dado una respuesta diferente a Eren, habría ocurrido algún cambio fundamental. Una pregunta imposible de responder. Pero la responsabilidad de esta historia de amor trunca no solo es de Mikasa, sino también de Eren. El por qué ambos no dieron un paso hacia el romance en los años anteriores no es explicado claramente en la serie y solo queda la especulación.

La expresión de Eren que abre este artículo tiene que ser una de las imágenes más desgarradoras de todo este anime.

Es triste que este episodio se transmita justo cuando Ucrania vive su propio calvario por obra de Rusia; un conflicto donde incluso se han reportado crímenes de guerra.

Calificación del episodio

4.5 estrellas de 5

Más de los titanes En TV y manga HBO Max estrenó las tres películas recopilatorias de Attack on titan. Adaptan la primera y la segunda temporada. Si deseas leer legalmente el manga de “Attack on Titan”: En Latinoamérica ha sido editado por Ovni Press (Argentina) y Panini Manga (México). En España los derechos son de Norma Editorial. Estas tres versiones circulan por librerías latinoamericanas. En inglés el manga está disponible en digital por medio de la web Comixology.