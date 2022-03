Conforme a los criterios de Saber más

El reparo que tuve con el episodio 83 de “Attack on Titan” (“Shingeki no Kyojin”) fue lo extraño de ver a gente que se había hecho tanto daño, hace poco, juntos como si nada hubiera pasado. Tras ello la serie no ignora algo tan evidente y se toma el trabajo de desarrollar el problema en un episodio compuesto solo por conversaciones; donde lo que uno le dijo al otro fue tan contundente como el retumbar de un millón de titanes.

A continuación, SPOILERS de “Attack on Titan” 84, “La noche del fin”:

Lo que es justo

No se puede sostener una serie solo en base a giros argumentales, transformaciones y escenas de acción. Todas esas cosas sirven, tienen un propósito en el collage de múltiples tramas que usualmente despliegan las historias para TV. También tienen su lugar las conversaciones, que cumplen múltiple propósito: dar información al espectador sobre la historia y plasmar el modo de ser de un personaje.

“Attack on Titan” tuvo escasas revelaciones en el episodio 84, pero aun así lo mostrado funcionó bien. El episodio está compuesto por cuatro escenas, un mínimo histórico en cuanto a este anime. Por un lado está la exposición de los motivos de Zoë Hange para detener el “Retumbar”, con el que Eren salva a su pueblo a costa de un genocidio global. El argumento del soldado en rebelión no resiste el menor análisis y Hange está convencida de hacer lo correcto por sus convicciones y por la memoria de sus compañeros caídos, gente que, asegura la comandante del Cuerpo de Exploración, jamás habría accedido a destruir el mundo solo para salvar a los eldianos. Esta historia es una manera de continuar el legado de Erwin Smith, quien sacrificó su sueño para que la muerte de sus camaradas no sea en vano. En cierto modo, Jean, presente en la reunión, también sacrifica sus posibilidades de felicidad, de estabilidad financiera, por la memoria del fallecido Marco.

"Attack on Titan", capítulo 84. (Foto: Crunchyroll)

Pero la alianza entre Eldia y Marley para salvar al mundo acarrea sus propios desafíos. ¿Cómo negociar cuando tu enemigo histórico te ha hecho tanto daño? Ahí entra la segunda, y más extensa, escena, donde los bandos se sientan junto al fuego para hablar lo que no se habló en cien años. Marley nunca negoció con Eldia, etnia que vivió ignorante de su origen. “Ustedes nos mataron con los titanes”, dice Jean, de lo cual tenemos pruebas. “Ustedes nos oprimieron primero”, le responde Theo Magath; de lo cual tenemos algunas pruebas ( el desarrollo de esta idea, al final del texto); en lo que podría ser el inicio de una discusión interminable. Parte de la negociación incluye aceptar al otro como una persona y, aunque Magath todavía considere demonios a los eldianos, que se siente con ellos a compartir el guiso es un avance.

Lo que es cierto

Pero esto no fue más que el principio. En los siguientes minutos todos los rencores, dudas, injurias del pasado y presente se manifiestan. El conato de bronca entre Annie Leonhart y Mikasa Ackerman pone en evidencia que Mikasa podría comprometer la operación al no ser capaz de matar a Eren; lo cual evitaría que el padre de Annie se salve. También está la conversación con Yelena, a la cual se le exige revelar la localización del Titán de Ataque. Ella no suelta la lengua y, en represalia, es expuesta como una farsante: no es de un país conquistado en busca de venganza, sino que es una marleyense total con deseos de grandeza. Se inventó una historia que la pusiera junto a su ídolo Zeke Yeager.

"Attack on Titan", capítulo 84. (Foto: Crunchyroll)

La emboscada a Yelena fue el gatillo de la discusión mayor, donde la “voluntaria” airea los trapitos sucios de todos: el asesinato de Sasha por Gabi, la masacre del puerto que perpetró Armin, la destrucción del Muro María por Reiner. Y el asesinato de Marco, lo cual domina la conversación de ahora en adelante y donde Jean por fin descubre por qué su amigo murió, cuáles fueron sus últimas palabras y quiénes lo mataron, específicamente. Todo eso es información conocida, pero revelarlo justo ahora que las tensiones son más altas ofrece el conflicto necesario. Sin esta discusión no hay mundo que pueda salvarse. Reiner, que durante las últimas tres temporadas ha pasado por una crisis de identidad, expone su corazón al pedir perdón: él es el autor intelectual del crimen. ¿El motivo? “Salvar al mundo”.

Y entonces llega el único momento de acción típica del episodio, cuando Jean, furioso, muele a golpes a Reiner, quien no se resiste. Es el castigo que el Titán Blindado quería desde hace años, esa muerte de la que se salvó una y otra vez. A Jean no le faltan ganas de cumplirle el deseo, pero son sus propios amigos quienes intentan detenerlo, aunque más pesaron las palabras de Gabi; que en un nuevo paso a su desarrollo de personaje, se pone de rodillas para rogar a Jean por ayuda en salvar a sus padres, que viven en Marley. Ella hace lo que su primo, Reiner, no pudo: pedir ayuda a quien se la puede dar. Jean guarda su pena como tantas otras veces. No perdona a Reiner, pero tampoco seguirá por el camino de la venganza.

“Attack on Titan” está lleno de victorias pírricas, donde el precio de salir vencedor es demasiado alto como para ser justificable. El episodio 84 entra en esa tradición, pues mientras los bandos alcanzan un consenso, el mundo se hace pedazos por el “Retumbar”. Pero aun así, esta alianza, endeble y muy nueva, es el camino que hay. Empedrado, incompleto incluso. Algunas cosas nunca cambian en esta historia, y los roles del rebelde y el defensor son prestados solamente. Ahora la alianza anti Eren sabrá qué significa ser un traidor al emboscar a Floch y sus compañeros soldados.

"Attack on Titan", capítulo 84. (Foto: Crunchyroll)

Pensamientos sueltos

Hay dos alianzas en “Shingeki no Kyojin”: los países aliados contra Eren y la colaboración de escasos soldados de Eldia y Marley (incluyendo los “guerreros”).

El grupo de Armin y Mikasa se dirige al puerto para tomar control del avión de tecnología de Hizuru, necesario para alcanzar a Eren y detener el “Retumbar”. Si Floch lo custodia es porque es consciente de su importancia estratégica.

El sentido del humor de esta serie sigue manteniendo su estilo rarísimo, esta vez, representado en la fantasía de Jean; que imagina a Mikasa como la madre de un hipotético hijo.

Según la misma serie, el estofado de Hange tiene mucha papa. ¿Tiene carne? Sin proteína, estos “avengers” van a necesitar no el poder de los titanes, sino un milagro.

Curioso detalle el de Yelena, quien acaricia el hocico del Titán Carreta al hablar. A pesar de su claro desprecio por la vida humana, es capaz de mostrar algún sentimiento.

La tradición de Marley acusa a Eldia de múltiples crímenes; incluyendo limpieza étnica y violación sexual como políticas de estado. Por los recuerdos de Ymir, sabemos que los eldianos fueron brutales; de modo que parte del relato marleyense se sostiene. No obstante, se trata de puntos de vista muy limitados y, a comparación de lo que hizo Marley, no ha sido tan detallado. Isayama, al no plasmar claramente los crímenes atribuidos a sus “héroes”, dirige la empatía de la audiencia.

Calificación

5 estrellas de 5

Dato

Puedes ver nuevos episodios de “Attack on Titan” todos los domingos en Crunchyroll.

VIDEO RELACIONADO :

La actriz de origen peruana, famosa por "Dora, la exploradora" y "Transformers", tiene varios planes para el año y nos lo contó a su paso por Lima.

SIGUE A SALTAR INTRO EN INSTAGRAM :

TE PUEDE INTERESAR ...