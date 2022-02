Conforme a los criterios de Saber más

Después de toda una temporada donde los personajes de “Attack on Titan” (“Shingeki no Kyojin”) son todo menos heroicos, el episodio 83 del anime de Crunchyroll trae de regreso el tema del inicio, allá por el 2013; donde las líneas eran claras: unos son los héroes, los otros, villanos. Se trata de un retorno breve, una promesa de lo que vendrá.

A continuación, SPOILERS de “Attack on Titan” 83, “Orgullo”:

Este es uno de los episodios de mayor coherencia temática en lo que va de la temporada, con la acción precisa para mover la historia donde tiene que estar y no solo para tener algo de espectacularidad en pantalla. El episodio es, más que nada, conversaciones entre personajes para llegar a acuerdos ahora que Eren Yeager ha puesto en jaque a todo el mundo.

Por un lado está Conny Springer, dispuesto a matar a Falco para que su madre, convertida en titán desde el ataque de Zeke a la aldea de Ragako, reviva. Todo un cambio para un personaje que pasó de defender su país de enemigos externos a estar a punto de realizar actos cuestionables. Pero este acercamiento a la conducta del enemigo, pues se trata de algo que Reiner podría haber hecho antes, no se concreta todavía gracias a la intervención de Armin Arlert, quien ya no duda si es que su vida valía más que la de Erwin Smith y salta hacia su muerte; representada en las fauces de la monstruosa madre de su amigo. Conny salva a Armin pero, más importante aún, se salva a sí mismo para ser la clase de soldado del que su madre estaría orgullosa.

Ese es uno de los motivos por los que el episodio se llama “orgullo”. También está en la conversación de Levi Ackerman con Theo Magath y Pieck Finger, donde ‘el soldado más fuerte de la humanidad’ enfoca su actitud, no desde una posición de superioridad, sino desde el conocimiento de que necesita la ayuda del enemigo y la única opción es mostrarse con honestidad; esto es reconocer que se encuentra en un lamentable estado físico. No hay orgullo en sus palabras, pues eso no sirve en este caso. Lo mismo parece pensar Magath, quien accede a colaborar con uno de los “demonios”.

El orgullo también está representado en las palabras de Onyankopon, que prefiere morir de pie a vivir de rodillas en el mundo que Floch Forster, líder de facto de los Yeageristas, quiere construir; un momento que se cruza con la historia de Jean, que sacrifica una posición social privilegiada entre los eldianos para rendir honor a la muerte de su amigo Marco Bott. En este caso, es su orgullo como amigo y miembro del Cuerpo de Exploración lo que lo empuja a una situación nada segura. Temáticamente, el episodio es sólido.

Es el final donde tenemos una confirmación de cómo se desarrollará el resto de la historia: Armin, Annie, Mikasa, Conny, Sasha y Falco despiertan a Reiner; necesitan su ayuda para evitar que Eren destruya al mundo. Es la alianza inédita entre Eldia y Marley, aquello que los líderes de ambos países no pudieron hacer por un siglo, pero que surge ante la necesidad de una solución al inminente apocalipsis. Erwin estaría orgulloso.

Pensamientos sueltos

Mikasa, que esta temporada ha perdido algo de voluntad propia, demuestra de qué está hecha al exigirle la bufanda a la admiradora moribunda que se la robó. La joven Ackerman siente orgullo por esa bufanda, por lo que representa, y no le tiembla la mano para recuperarla. Lamentablemente, esta escena la sujeta más a Eren y le impide brillar con luz propia.

Falco actúa con demasiada calma luego de que Conny haya intentado matarlo.

¿Quién es la persona que observa el escape de Armin y sus compañeros? Por la insignia de la casaca, sabemos que es del Cuerpo de Entrenamiento.

A pesar de que el mundo se cae a pedazos, algo de humor no puede faltar, como ver a Annie devorando un pastel, su primera comida en cuatro años, o Conny con el cepillo de dientes para titán (que seguro resultará interesante para Hange).

Y hablando de Annie, no termina de convencerme que se haya encontrado casualmente con sus colegas del Cuerpo de Exploración. No es la primera vez que esta historia usa y abusa de las coincidencias.

De acuerdo al tráiler, el próximo episodio ahondará más en la alianza. Hay demasiada mala sangre entre estos grupos como para que trabajen de una vez.

No podía cerrar esta crítica sin compartir el siguiente video. Como ya dijo el Capi en “Endgame”: “Vengadores… reúnanse”.

Seguro nos cae el copyright en chinga pero... Tenía que hacerse, era de ley ponerle su OST de los Avengers. pic.twitter.com/C7ySjh4iCh — Shingeki No Memes (@ShingekiMemes) February 27, 2022

Calificación

3.5 de 5 estrellas

Dato

“Attack on Titan” tiene nuevos episodios todos los domingos por la tarde en Crunchyroll.

