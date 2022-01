Conforme a los criterios de Saber más

Tras el episodio 78 de “Attack on Titan” (“Shingeki no Kyojin”), donde Eren Yeager pierde la cabeza, pero conserva la vida en esta dimensión paralela conocida como “Caminos”; se esperaría que la serie muestre qué ocurre en el mundo físico. Pero aún no es tiempo de saber qué pasó con el cuerpo decapitado. En cambio, el guion nos lleva de paseo por la vía de los recuerdos para una reunión familiar que pone en perspectiva cosas que se daban por sentadas.

A continuación, SPOILERS de “Attack on Titan” 79, “Recuerdos del futuro”:

Conociendo a papá

Los “Caminos” conectan a todos los “súbditos de Ymir” por unos hilos invisibles. De ahí que el 145° rey de Eldia, Fritz, usase el poder del Fundador para borrarle la memoria a su pueblo, y que Zeke quiera usar el mismo método para su plan de esterilización forzada. Pero los “Caminos” no solo conectan a los vivos, también a los muertos; lo cual explica por qué los portadores de los titanes pueden acceder a los recuerdos de los usuarios previos.

Así, Zeke, quien lleva “años” en esta dimensión; utiliza el poder que tiene sobre la misma para llevar a Eren por un viaje. Progresivamente le muestra los recuerdos del padre de ambos, Grisha Yeager, durante su vida dentro de los muros. El objetivo de Zeke es demostrar cómo este hombre manipuló progresivamente a su hijo menor a combatir la crueldad de Marley. Pero como el seguidor de esta historia conoce, Grisha no hizo eso y Eren vivió una vida relativamente normal.

De hecho, todo este viaje al pasado, muy aparte de mostrar a Grisha en sus actividades conspiradoras (con las que intentó ubicar a la familia real), sirven para entender a Zeke; quien al traicionar a sus padres nunca tuvo un cierre adecuado con ellos . En especial con Grisha, quien lo manipuló expresamente para infiltrarse en Marley y vengar al pueblo de Eldia. Lo que Zeke ve, en cambio, es a un hombre imperfecto; que todavía pone en riesgo a su familia mientras desarrolla actividades secretas, pero al mismo tiempo quiere protegerlos.

En una de estas “inspecciones” al pasado, donde se supone que no son vistos por nadie, Zeke descubre que su padre sí puede verlos, aunque sea momentáneamente y, mientras los hermanos tienen reacciones ante las escenas que presencian; Grisha pasa por lo mismo al saber que los momentos clave de su vida son observados por alguien. Esa mirada que Grisha le dedica a Eren adulto en la puerta de su casa, antes de despedirse de su familia, lo prueba.

Durante todo este viaje Eren es reacio a continuar. Provoca a Zeke con palabras hirientes, pero no carentes de verdad. Cuando ellos examinan la masacre en casa de los Ackerman donde Eren se manchó las manos; vemos que Zeke, de algún modo, sigue bajo el control de las decisiones tomadas por su padre.

Una inesperada reunión familiar. Foto: Crunchyroll.

Un peón llamado Grisha

El último recuerdo examinado por Eren y Zeke los lleva a la noche en la que Grisha acabó con la familia real, escena revelada brevemente en la tercera temporada; primero en el escondite subterráneo, cuando Historia estuvo a punto de adquirir el poder del Titán de Ataque; y luego cuando Eren besó la mano de la reina en la ceremonia de condecoración. Pero es recién ahora cuando observamos la conversación completa y podemos atar cabos.

Zeke, quien estaba seguro de que Grisha mataría sin misericordia a la familia real, no da crédito a sus ojos cuando ve a su padre dudar. El hombre que se arrodilla, incapaz de matar niños, no es el mismo que imaginaba el Titán Bestia en el episodio; que en una de sus lecturas muestra el choque entre la imagen que tenemos de quienes nos criaron y quiénes son estos en realidad.

Pero a cada argumento le toca su contrargumento. Así, vemos que el Grisha dubitativo recibe un empujón por parte de Eren, quien se le acerca y le dice al oído que no olvide su procedencia, que llegó de un lugar donde su hermana fue lanzada a los perros solo por descender de “los demonios” de Isla Paraíso . Aquí descubrimos que Grisha no solo ve a Eren, sino que lo escucha y que este viaje de los hermanos puede cambiar el pasado. O, mejor dicho, hacer que todo ocurra tal y como Eren quiera que pase.

Al oír las palabras de su segundo hijo, algo se rompe dentro de Grisha, quien mata a casi todos los miembros de la familia real, niños incluidos. Esta recontextualización de hechos ya vistos refuerza lo que se temía: Eren no es ningún héroe, “Attack on Titan” es sobre el origen de un villano y Grisha es una de las tantas víctimas de esta guerra entre Marley e Isla Paraíso.

Eren Yeager muestra su verdadero rostro. Foto: Crunchyroll.

El perdón

En los exteriores del refugio, la mente de Grisha se rompe incluso más. Ya para este entonces Zeke sabe que su padre puede ver los recuerdos del Titán de Ataque del futuro, o sea Eren, y entiende que algo muy malo ocurrirá . Hasta aquí el episodio también nos muestra otro aspecto de Zeke quien, como mencioné hace unas líneas, no tuvo un adecuado cierre con la historia de su padre.

Ahora Grisha puede ver a Zeke y abraza a su hijo adulto. Le pide perdón por todo el daño que le hizo, le dice que lo ama y cómo hubiese querido jugar más con él en lugar de usarlo como instrumento de venganza. Pero también le dice que sus deseos no se cumplirán, pero sí los de Eren; al cual debe detener. En ese momento el recuerdo termina y regresamos a los “Caminos”, donde Zeke, quien creía tener el control, descubre que Eren sabía más de lo que aparentaba.

“Attack on Titan” emplea el recurso del bucle temporal no solo para sorprender a la audiencia, sino para enriquecer a sus personajes. Tan importante como saber que Eren manipuló a su padre es ver cómo Zeke tenía asuntos pendientes que resolver y que estos lo llevaron a querer “salvar” a su hermano menor. Que Eren haya manipulado a su propio padre para apoderarse del Titán Fundador pone en perspectiva muchas cosas; incluyendo esa frase que Eren Kruger le dijo en el pasado a Grisha: “Mikasa. Armin. Si quieres salvarlos a todos, cumple tu misión” . También entendemos que la furia de Eren al besar la mano de Historia está relacionada a los recuerdos de su padre en la gruta subterránea. Se entiende que el joven Yeager odiaría a quienes, conociendo el sufrimiento de su pueblo, prefieren la muerte antes que la búsqueda de justicia.

Me es difícil encontrar un verdadero culpable aquí. Si “Attack on Titan” ha hecho algo bien desde el inicio de su cuarta temporada, eso fue mostrar cómo el ciclo de violencia forja el destino de las naciones y que intentar acabar con el mismo depende no de la voluntad institucional, sino de los individuos. El plan del rey Karl Fritz no funcionó y sus decisiones, que causaron el sufrimiento de generaciones, pueden rastrearse hasta Eren. No digo que el portador del Titán de Ataque sea inocente de sus crímenes, pero destaco que la serie hace preguntas difíciles y las respuestas, siempre distintas, no son para nada agradables.

La escena que no sabíamos que necesitábamos. Foto: Crunchyroll.

Pensamientos sueltos

¿Acaso Zeke Yeager no había examinado los recuerdos de su padre antes de que Eren llegase a los “Caminos”? Encuentro algo difícil de creer que, en todos los “años” que pasó allí, no lo haya hecho, aunque sea para matar tiempo.

El montaje de Grisha enloquecido tras matar a los niños, que por momentos rompe la continuidad para reforzar tanto el paso del tiempo como el delicado estado mental del padre de Eren y Zeke, es notable.

Con ese abrazo a Grisha, la trama de Zeke bien puede terminar. El guerrero manipulado por su padre que, veinte años después, por fin puede entenderlo.

No comprendo si Zeke y Eren, al examinar los recuerdos de su padre, se hacen corpóreos. Grisha abraza a Zeke, por lo que se entiende que sí. Sea como fuere, el abrazo es un momento poderoso por el que vale la pena suspender la incredulidad.

Este viaje mental recuerda a lo que se vio en “Game of Thrones”, cuando Bran Stark, con ayuda del Cuervo de Tres Ojos, observa el pasado e incluso puede influenciarlo. Hajime Isayama, creador de “Attack on Titan”, es fan de la serie de HBO; por lo que este episodio bien puede haber estado influenciado por la historia de Westeros.

Por último, este ha sido el episodio con las mejores caras de sorpresa y furia de toda la serie. Cortesía de Eren y Grisha, por supuesto.

"Muestren esas lindas caras". Foto: Crunchyroll.

Calificación

4.5 estrellas de 5

Dato

Puedes ver nuevos episodios de “Attack on Titan” todos los domingos por Crunchyroll.

Mira también

Shingeki no Kyojin | Tráiler de la temporada 4 de "Attack on Titan" null

Lee también