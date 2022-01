Conforme a los criterios de Saber más

Los sentimientos de los personajes en “Attack on Titan” (”Shingeki no Kyojin”) episodio 77 tienen tanta relevancia para el desarrollo de la historia como las acciones que acontecen en el mismo; puede que incluso más. Porque son estos sentimientos los que tienen potencial de cambiar el curso de los acontecimientos.

A continuación, SPOILERS de “Attack on Titan” 4x18, “Ataque furtivo”:

La trama

Lo titanes Armadura (Reiner) y Mandíbula (Porco) continúan en la pelea para devorar a Eren y así obtener el poder del Titán Fundador, para lo cual cuentan con el apoyo de tropas del cielo y tierra de Marley. No obstante, la situación cambia con la aparición del Titán Bestia (Zeke), que armado de rocas cambia el equilibrio de la lucha a favor de los Yaegeristas. Ante esto, Marley cambia de objetivo: evitar que Eren y Zeke se toquen, pues no saben lo que podría ocurrir si ambos activan el poder del titán fundador.

Mikasa, Armin y el resto del Cuerpo de Exploración salen de la prisión y forjan una alianza con los Yaegeristas no para vencer a Marley, sino para retirar a Eren del campo de batalla. Por su parte, Falco se une al grupo de su hermano Colt y Gabi, y establecen como objetivo convencer a Zeke para que no convierta en titanes a los soldados de Eldia que bebieron licor contaminado. Creen que al decirle que Falco también bebió el líquido, frenarán la mano del guerrero. Finalmente, Zeke es herido gravemente en la nuca y las posibilidades de que grite, como una forma de solicitar ayuda, aumenten.

Eren Yeager en su complicada pelea contra Reiner. Foto: Crunchyroll.

La crítica

Antes que las impresionantes escenas de acción, es la astucia de los soldados sin poderes, representada en tres engaños, la que mueve el episodio . Primero, Armin Arlert, para evitar combatir con los Yaegeristas, le asegura a Yelena que él y sus colegas rescatarán a Eren, que pese al apoyo del recién llegado Zeke está en aprietos. Así, Armin se asegura de reducir los conflictos: es posible enfrentar a Marley y sus titanes, pero sumar a estos el poder de los seguidores de Eren es demasiado.

La segunda mentira involucra a Nile, uno de los tantos soldados de Eldia que bebieron el fluido espinal de Zeke. Él libera a Falco y lo entrega a su hermano Colt y Gabi, que están cerca. Para no llamar la atención de sus compañeros, Nile asegura que pondrá a buen recaudo al “prisionero”.

Una tercera mentira, si bien no resulta fundamental ahora, siembra posibilidades: que Mikasa dejara a un lado la bufanda que le regaló Eren es un acto de rebeldía contra su “programación” Ackerman . Pero no se trata de una rebelión total en la que Mikasa, por fin, se libera de la influencia de Eren. Abandonar a los amigos de toda la vida, por más equivocados que estén, no es fácil para ella ni Armin, quienes aun guardan esperanza de llevar a Eren por el buen camino; uno que no involucre esterilizar a los eldianos para evitar que los Titanes continúen existiendo.

El otro momento fundamental del episodio se desarrolla en torno a Gabi, quien se ve confrontada por dos ideas opuestas: por un lado, escucha claramente el desprecio de Kaya, quien odia por matar a Sasha; y por otro Falco le confiesa su amor. En medio de estas ideas contradictorias, Sasha decide luchar, no para destruir a los habitantes de Paradis que por tanto tiempo consideró demonios, sino para defender a los que aprecia, como Falco, al que le arranca la banda negra del brazo; un símbolo de que sus días están contados si es que Zeke ejecuta su “grito”. Así, Gabi se rebela contra lo establecido por los poderosos.

El momento cumbre del episodio también es producto de otro engaño, uno donde participan el general de Marley Theo Magath junto a Pieck, la Titán Carrera. Ellos simulan que la guerrera murió, pero en realidad ella solo abandonó el cuerpo de su titán y, mientras este seguía en proceso de disolverse, el soldado disparó contra el Titán Bestia. Es el “ataque furtivo” que da nombre al episodio.

La historia se encamina en “Attack on Titan” 77, pero no de manera dramática. Denso en trama, es más un episodio que acomoda las piezas antes del conflicto final que, los lectores del manga, saben que está más cerca que nunca.

Foto: Crunchyroll.

Calificación

3.5 estrellas de 5

Dato

Puedes ver los nuevos episodios de “Attack on Titan: The Final Season Part 2″ todos los domingos a las 3:45 p.m. por Crunchyroll.

